Das international gefeierte Musical über die „Queen of Rock ’n’ Roll“ kommt erstmals in ihre langjährige Heimat Schweiz: Vom 14. April bis 3. Mai 2026 wird „TINA – Das Tina Turner Musical“ im Theater 11 Zürich aufgeführt.

Am 26. November hätte Tina Turner ihren Geburtstag gefeiert, ein spezielles Datum für viele Fans weltweit. Gerade in Zürich, ihrer Wahlheimat über Jahrzehnte, trägt dieser Tag eine besondere Bedeutung. Im April 2026 kehrt nun das gefeierte West-End-Original TINA – THE TINA TURNER MUSICAL dorthin zurück, wo ein Teil seiner Entstehungsgeschichte begann: nach Zürich.

Das Musical erzählt die unglaubliche Reise der Frau, die aus Nutbush, Tennessee bis an die Spitze der Musikgeschichte stürmte. Eine Frau, die Grenzen sprengte, sich immer wieder neu erfand und mit ihrer Energie Millionen inspirierte. Mit Hits wie “Proud Mary”, “What’s Love Got To Do With It”, “River Deep – Mountain High” oder “The Best” entfaltet die Show ein musikalisches Feuerwerk – roh, kraftvoll, mitreissend.

Tina Turner autorisierte persönlich das Musical und betonte: «Ich freue mich, ein Teil davon zu sein.»

Zum Leben erweckt von preisgekrönten Kreativen wie der Pulitzer-Preisträgerin Katori Hall sowie der international gefeierten Regisseurin Phyllida Lloyd, ist dieses Musical weit mehr als eine Bühnenproduktion. TINA – THE TINA TURNER MUSICAL vereint explosive Performance, tief berührendes Storytelling und die unerschütterliche Lebenslust einer Frau, die Musikgeschichte neu definiert hat. Jede Szene pulsiert vor Energie, jede Musiknummer trägt den Geist einer Künstlerin, die Mut, Ausdauer und Freiheit verkörperte wie kaum eine andere.

Ob zum Geburtstag der Queen of Rock’n’Roll, als Hommage an eine globale Ikone oder einfach, um eine Show zu erleben, die simply the best ist: TINA – THE TINA TURNER MUSICAL bringt ab dem 14. April 2026 die unverwechselbare Kraft dieser Ausnahmekünstlerin live auf die Bühne. Ein Abend voller Energie, Gänsehaut und echter Inspiration – genau so, wie Tina es geliebt hätte.

14.04. - 03.05.2026 | Theater 11 Zürich ca. 2h 40min (inkl. Pause)

l-r: Choreograf Anthony van Laast, Regisseurin Phyllida Lloyd, Tina Turner, Produzentin Tali Pelman, Musikdirektor Nick Skilbeck Foto: H. Glendinning

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.