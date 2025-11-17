“Let's Do the Time Warp Again” – Das Kultmusical The Rocky Horror Show kehrt zurück ans Theater St.Gallen! Mit Heidi Maria Glössner und Michael von der Heide führen zwei Grössen der Schweizer Unterhaltungsszene das Ensemble an.

1/5

In einer stürmischen Novembernacht sucht das brave und frisch verlobte Paar Brad und Janet nach einer Autopanne Unterschlupf in einem düsteren Schloss. Der unheimliche Diener Riff-Raff und das seltsame Hausmädchen Magenta öffnen ihnen die Tür. Der exzentrische und freizügig gekleidete Herr des Hauses, der Ausserirdische Dr. Frank N. Furter, ist hocherfreut über den Besuch und führt die beiden in sein Labor. Dort stellt er ihnen seine neueste «Kreation» vor, Rocky, ein von ihm nach eigenen Idealvorstellungen aus der Retorte erschaffenes Menschenwesen. Das Chaos nimmt seinen Lauf und die schillernden Bewohner:innen des Schlosses begleiten Janet und Brad auf einen einzigartigen, genussvollen und atemberaubenden Trip des Grauens.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Uraufgeführt 1973 im Londoner West End, gehört The Rocky Horror Show zu den Erfolgsmusicals schlechthin. Als Antwort auf überkommene Moralvorstellungen der 1960er Jahre gründet sein Kultstatus nicht nur auf eingängigen Rock’n’Roll-Songs wie Time Warp oder Sweet Transvestite, sondern auch auf der traditionellen Interaktion zwischen Publikum und Bühne. Nun kehrt The Rocky Horror Show nach längerer Abwesenheit zurück ans Theater St. Gallen – und auch hier ist das Publikum eingeladen, mitzumachen. Konfetti, Wasserspritzpistolen und was es sonst noch dafür braucht, erhalten die Besucherinnen und Besucher an der Theaterkasse.

Alle sind eingeladen, sich der Party anzuschliessen. Ob in Strapsen, Anzug und Krawatte oder einfach leger im T-Shirt: Es darf mitgejubelt, gejohlt und gebuht werden!

The Rocky Horror Show Musical von Richard O’Brien Vom 19. Dezember 2025 bis 26. Januar 2026 im Theater St.Gallen Musical von Richard O’Brien Vom 19. Dezember 2025 bis 26. Januar 2026 im Theater St.Gallen Tickets

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.