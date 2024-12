Die Saison 2025 wartet – und mit ihr die Chance, das Beste aus deinem Tennisspiel herauszuholen! Die GotCourts League gibt es ab sofort mit 40 % Rabatt. So kannst du dich schon jetzt auf das kommende Jahr vorbereiten und profitieren.

Tennis für alle – und das auch 2025

Bekommst du schon vom Duft neuer Tennisbälle ein Kribbeln im Bauch? Dann ist die GotCourts League genau das Richtige für dich. Die GCL ist nicht nur die grösste, sondern auch die coolste Tennis-Community der Schweiz. Flexibilität und Spass stehen hier im Mittelpunkt, egal ob Anfängerin oder Fortgeschrittener, ob mit oder ohne Lizenz – in der GotCourts League findest du garantiert deinen Platz und kannst deine Leidenschaft für Tennis in einer freundlichen und dynamischen Umgebung ausleben.

Warum die GotCourts League auch 2025 die beste Wahl ist:

Flexibilität: Alles digital, alles einfach – In der GCL entscheidest du selbst, wann und wo du spielst. Mit der GotCourts App findest du schnell Mitspieler*innen in deiner Nähe und kannst Matches nach deinem Zeitplan ansetzen.

Alles digital, alles einfach – In der GCL entscheidest du selbst, wann und wo du spielst. Mit der GotCourts App findest du schnell Mitspieler*innen in deiner Nähe und kannst Matches nach deinem Zeitplan ansetzen. Spass und Emotionen: Neben dem sportlichen Wettkampf wird auch der Spass nie zu kurz kommen. Die GCL ist nicht nur eine Liga, sondern eine Community, in der die Freude am Spiel im Vordergrund steht.

Neben dem sportlichen Wettkampf wird auch der Spass nie zu kurz kommen. Die GCL ist nicht nur eine Liga, sondern eine Community, in der die Freude am Spiel im Vordergrund steht. Vielseitige Turniere: Neben den digitalen Spielmöglichkeiten gibt es auch im kommenden Jahr zahlreiche Tagesturniere, bei denen du noch mehr Tennis und Spannung erleben kannst. Diese Turniere sind für alle offen, auch wenn du noch nicht Teil der GCL bist – so kannst du die Liga-Luft schnuppern und dich vielleicht für das grosse Saisonfinale qualifizieren!

Neben den digitalen Spielmöglichkeiten gibt es auch im kommenden Jahr zahlreiche Tagesturniere, bei denen du noch mehr Tennis und Spannung erleben kannst. Diese Turniere sind für alle offen, auch wenn du noch nicht Teil der GCL bist – so kannst du die Liga-Luft schnuppern und dich vielleicht für das grosse Saisonfinale qualifizieren! Tolle Preise: Egal, wie die Matches auf dem Platz ausgehen – in der GotCourts League hat dank Challenges jede*r die Chance zu gewinnen. Tennisurlaube, Event-Tickets, neue Tennisausrüstung und vieles mehr können bei den verschiedenen Challenges ergattert werden.

Die Saison 2025 – Jetzt noch mehr Tennis und noch mehr Emotionen

Die GotCourts League geht 2025 in die fünfte Saison – und die Vorfreude ist gross. Erlebe noch mehr spannende Matches, noch mehr emotionale Momente und vor allem: noch mehr Gelegenheiten, Tennis zu spielen und neue Leute kennenzulernen. Die Tagesturniere im Frühling und Sommer bieten dir dazu die perfekte Gelegenheit. Das Finalturnier im Oktober wird erneut der Höhepunkt des Jahres, bei dem die Champions in allen Stärkeklassen gekürt werden und wertvolle Preise auf die Spieler*innen warten.

Auch 2025 erwarten Teilnehmer*innen wieder zahlreiche Challenges mit tollen Preisen! Einige Highlights aus der Saison 2024 waren die All-Inclusive-Tennisreise in die Rafa Nadal Academy, VIP-Tickets und Reise zum Erste Bank Open in Wien sowie Tickets für die Davis Cup-Qualifikationsspiele in Biel. Wer weiss, welche aufregenden Preise im kommenden Jahr noch auf dich warten – es bleibt auf jeden Fall spannend!

Melde dich noch heute an – die Saison 2025 wartet!

Verpasse nicht die Chance, noch bis zum Jahresende von einem 40 % Rabatt auf die Saison 2025 zu profitieren. Tauche ein in die Welt der GotCourts League und erlebe ein Jahr voller spannender Matches, grossartiger Community und unvergesslicher Tennis-Erlebnisse!

Mach mit! Willst du mehr Tennis spielen und den GCL Spirit fühlen? Dann nutze unsere X-Mas Aktion, und profitiere von 40 % Rabatt auf die GotCourts League 2025. Aber beeile dich, die Aktion dauert nur bis 31. Dezember. Übrigens, falls du noch eine Überraschung für einen Tennis-Buddy suchst, die X-MAS Aktion der GotCourts League ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk! Weitere Infos See you on court! Willst du mehr Tennis spielen und den GCL Spirit fühlen? Dann nutze unsere X-Mas Aktion, und profitiere von 40 % Rabatt auf die GotCourts League 2025. Aber beeile dich, die Aktion dauert nur bis 31. Dezember. Übrigens, falls du noch eine Überraschung für einen Tennis-Buddy suchst, die X-MAS Aktion der GotCourts League ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk! Weitere Infos See you on court! Jetzt profitieren

1/7

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.