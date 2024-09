MS Sports organisiert jährlich 418 Camps für 20’000 Kinder in den Schulferien, da sind Spass und Bewegung garantiert. Dank wertvoller Sponsoren bieten die Camps ein top Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichere dir jetzt einen Platz in einem Herbst- oder Raiffeisen Snow Camp!

Sponsoren als wichtiger Bestandteil der MS Sports Camps

Die jährliche Organisation von 418 MS Sports Camps in der ganzen Schweiz wäre ohne die grosszügige Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Partner undenkbar. Dank dieser Zusammenarbeit können die Camps aller 10 Sportarten zu erschwinglichen Preisen angeboten werden, was sie für viele Familien zugänglich macht und Kindern einzigartige Ferienerlebnisse ermöglicht. Auch Kinder von finanziell benachteiligten Familien können an einem Camp teilnehmen. Als Partner der MS Sports Camps übernimmt der Verein zur Förderung von Kids und Sport (VFKS) nach Prüfung der Situation bis zu 70 Prozent des Campbetrags. «Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dass jedes Kind eine tolle Campwoche erleben darf», so Gründer und CEO Mario Sager.

1/9 Raiffeisen Snow Camps

Grosses Engagement von Raiffeisen

Ein herausragendes Beispiel sind die Raiffeisen Snow Camps, die viele Kinder bewegen und begeistern. Alle 10 Camps waren im vergangenen Jahr ausgebucht. André Stöckli, Leiter Sponsoring, Events & Mitgliedererlebnisse von Raiffeisen Schweiz begründet das Titelsponsoring folgendermassen: «Raiffeisen unterstützt den Schneesport seit 2005 von der Spitze mit Swiss-Ski bis hinunter in den Nachwuchs- und Breitensport. Die Raiffeisen Snow Camps sind dabei eine tolle und unterstützenswerte Initiative zur Förderung der Schneesportfreude bei den Kindern.» Diese Partnerschaft zeigt die Wichtigkeit, die dem Nachwuchs und der Förderung des Breitensports zugeschrieben wird.

Jetzt Platz sichern für die Raiffeisen Snow Camps

Die Raiffeisen Snow Camps bieten eine perfekte Möglichkeit, die Winterferien aktiv zu gestalten. Egal, ob Anfänger oder Könner, die Camps sind für alle 8- bis 15-Jährigen geeignet. Nach einem gemeinsamen Warm-up am Berg folgen gezielte Trainings auf Skiern oder dem Snowboard, bei denen Techniken wie Freestyle oder Carving erlernt und verbessert werden können. Die Freude am Schneesport und der Spass stehen dabei immer im Vordergrund. Jede Gruppe wird nach Alter und Können eingeteilt, um eine optimale Förderung zu gewährleisten. Einige Camps sind bereits ausgebucht – sich jetzt einen Platz zu sichern, lohnt sich!

Haben wir auch dein Interesse an einer Partnerschaft geweckt? Ein Engagement zugunsten der Jugendsportförderung ermöglicht es jährlich 20'000 Kindern und Jugendlichen, Bewegung und Spass in den Schulferien zu erleben. Gleichzeitig bieten die Camps für die Sponsoren vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten, die dazu beitragen, ihr Image zu stärken und ihre Marke positiv in der Öffentlichkeit zu positionieren. Die Kooperation mit MS Sports ermöglicht es zudem, eine starke Bindung zur Zielgruppe aufzubauen und eine breite Aufmerksamkeit zu erzielen. Melde dich jetzt bei Mario Sager (m.sager@mssports.ch), um die Möglichkeiten für eine Partnerschaft unverbindlich zu besprechen.





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.