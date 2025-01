Fluss ’25 - die Kollektion von Excellence ist da!

Kurs Nord, Nordwest – Die Excellence Crown legt 2025 ab!

Ein neuer Excellence-Flussliner ist im Bau. Die Excellence Crown hat das Trockendock verlassen, der Ausbau ist in vollem Gange. Es ist das zehnte Excellence-Schiff und unser erstes mit dieselelektrischem Antrieb. Mit Stolz können wir sagen: In Europas grünster Flotte setzt auch die Excellence Crown wieder Massstäbe für umweltgerechtes Reisen auf dem Fluss. Mit einem hydrodynamischen Design, signifikant reduziertem CO₂-Ausstoss und niedrigem Treibstoff­verbrauch ist sie das klimafreundlichsten Kreuzfahrt­schiff auf Europas Wasserwegen.

Im April nimmt die «Crown» Kurs auf die Schweiz. Am Heimathafen Basel werden wir sie begrüssen und feierlich taufen. Schon heute präsentieren wir Ihnen die Flussreisen der «Crown» – auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen, zwischen Basel und der Nordsee, in Belgien und den Niederlanden. Freuen Sie sich auf neue Routen mit unserem brandneuen Flussliner – im behaglich-stilvollen Interieur von Nazly Twerenbold.

Europa neu sehen mit Excellence

Die Flussreisen-Kollektion ’25 führt Sie quer durch Europa. Amsterdam, Budapest, Lyon und viele weitere Highlights erwarten Sie.

Excellence Empress: Grand Tour ins Donaudelta

Eine Reise auf dem längsten Fluss Mitteleuropas, vorbei an geschichtsträchtigen Metropolen und malerischen Landschaften bis zum einzigartigen Donaudelta am Schwarzen Meer. Ein Höhepunkt: die Passage des Eisernen Tors und die Kataraktstrecke.

15 Tage ab CHF 3’855.–

Excellence Princess: Budapest, Wien & Donaufrühling

Leinen los, Kurs Richtung Frühlingssonne! Eine City Cruise an Bord der eleganten Donauprinzessin. «Auf an Kaffee» nach Wien, von Monet bis Picasso in der Albertina, zu Budapester Baukunst mit Wow-Faktor, in die Gassen von Bratislava und den Mural Harbor von Linz. Inspirierend!

7 Tage ab CHF 1’495.–

Excellence Baroness: Grand Tour ans Ijsselmeer

Die grosse Route auf dem Fluss, der die Schweiz mit dem Meer verbindet. Auf dem Rhein reisen Sie an Nordsee und Ijsselmeer, in Hafenstädte und Naturparadiese, in Szenequartiere und Seehundstationen – mit einer Lesung an Bord und viel Zeit zum Durchatmen.

12 Tage ab CHF 2’745.–

Über 80 Fachleute an Bord und an Land

Mit Excellence erleben Sie internationale Stars live. 2025 dürfen wir wieder den grossen Pepe Lienhard an Bord willkommen heissen. Der virtuose Star-Cellist Jodok Vuille gibt zwei Gastspiele auf der Weekend Cruise mit der «Baroness». In Paris erleben Sie die Chanson-Diva Mireille Mathieu im Saal des legendären «Olympia» – und auf unserer Donau-Sommerreise mit der Excellence Princess den Startenor Jonas Kaufmann. Unter anderem neu mit dabei sind der Rhein-Fotograf Andreas Pacek oder die Autorin Patricia Holland- Moritz, die auf der Seine aus ihrem Paris-Roman liest und mit Ihnen durch Saint-Germain-des-Prés schlendert.

Unsere Schiffe – Ihr Zuhause auf dem Fluss

Sie lieben das Reisen von Ort zu Ort. Sie wissen eine Unterkunft zu schätzen, wie es sie nur in stilvollen Hotels gibt. Excellence verbindet beides – ganz im Sinne moderner Schweizer Hotellerie-Tradition. Unsere Schiffe sind Orte für Begegnungen, mit neuen Menschen, für Musik und Tanz, für gute Gespräche, für den Austausch mit unseren Excellence-Fachleuten.

Ein Snack in der Lounge? Ein Drink an der Bar, ein Cappuccino auf der Aussichtsterrasse oder geruhsame Momente unterm Sonnensegel an Deck? Auf den Tisch kommen Köstlichkeiten aus feinsten Zutaten, belebenden Aromen und Kräutern, gekonnt zubereitet von unseren Excellence-Chefs. Dazu: erlesene Weine, mit Sorgfalt für Sie ausgesucht.

Taten statt Worte – Europas grünste Flotte

Excellence investiert kontinuierlich und substanziell in Umweltschutz und Nachhaltigkeit – das macht uns zu Europas grünster Flotte. Seit Inbetriebnahme unseres ersten Schiffs 2006 statten wir unsere Flotte mit modernster, umweltgerechter Schiffstechnologie aus. Was wir tun, soll wirksam und vorbildhaft sein. Das neuste Schiff, die Excellence Crown, wird das klimafreundlichsten Kreuzfahrtschiff auf Europas Wasserwegen sein. Die Stiftung Myclimate hat die CO₂-Bilanzen für Excellence ermittelt. Der entsprechende Investitionsbeitrag ist im Reise-Arrangement inkludiert und wird in Klimaschutzprojekte investiert.





Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.