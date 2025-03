Erfolgreiche Raiffeisen Snow Camps

«Ich wünsche den Kids vor allem eins, viel viel Spass im Schnee und eine erlebnisreiche Woche», so André Stöckli, Leiter Sponsoring, Events & Mitgliedererlebnisse bei Raiffeisen Schweiz, zum Saisonstart. 14 Wochen später blickt MS Sports auf einen Winter voller Schnee, Action und Spass zurück. In den Raiffeisen Snow Camps konnten 641 Kinder ihre Fähigkeiten auf Skiern und Snowboards verbessern, neue Tricks ausprobieren und unvergessliche Erfahrungen sammeln. Nebst dem Wintersport und leckeren Mahlzeiten sorgten abwechslungsreiche Abendprogramme für jede Menge Unterhaltung. Ein grosses Dankeschön geht an die Sponsoren Raiffeisen Schweiz, Helvesko AG, Kadastar Switzerland AG, Hero, Twerenbold Reisen AG, Emmentaler AOP, Rehall und Burgerstein Vitamine. Mit ihrer Unterstützung wurden die Camps zu einem vollen Erfolg!

Für jedes Kind das passende Camp

Nach den Camps ist vor den Camps: Am 7.4. beginnen die Frühlingscamps! MS Sports bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2010–2019) die perfekte Möglichkeit, sich in den Schulferien sportlich zu betätigen, Spass zu haben und Neues zu lernen. Zugleich werden auch die Eltern entlastet. In den vier- resp. fünftägigen Camps werden die Teilnehmenden täglich von 9:30 bis 16:00 Uhr betreut, wobei sie ein vielfältiges Sportprogramm absolvieren. Ob Sportneuling oder Sporttalent – in den MS Sports Camps ist jedes Kind herzlich willkommen!

Neuerungen für die Camps 2025

Das Campangebot ist in diesem Jahr noch breiter aufgestellt: Neu wird an einigen ausgewählten Standorten im Fussball, Polysport und Tanzen eine Zusatzbetreuung vor und nach dem regulären Tagescamp angeboten – mit Betreuungszeiten von 08:00 bis 17:30 Uhr. Zudem werden mehr Camps mit Übernachtung inklusive 24h-Betreuung in kinderfreundlichen Unterkünften wie in den Schweizer Jugendherbergen angeboten. Diese beinhalten nebst dem Tagescamp ein vielseitiges Abendprogramm und Vollpension.

Verlosung von 3 Camp-Plätzen und Rabatt-Code: Nutze deine Chance! MS Sports verlost 3 x 1 Campplatz in einem Tagescamp deiner Wahl! Schreibe dazu eine E-Mail an info@mssports.ch mit dem Betreff «Verlosung Campplatz Blick» bis zum 2. April 2025. Am 3. April 2025 werden die Gewinner*innen per E-Mail kontaktiert. Viel Glück! Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2025 seiner Wahl (Gutscheincode ringier25 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 30.04.2025). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten.

