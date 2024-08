Erleben Sie das ultimative Feierabenderlebnis zugunsten benachteiligter Kinder mit Right To Play bei Boda Borg, dem Reality-Gaming Anbieter in Rümlang. Ein einzigartiges Questing Event voller Nervenkitzel & Spass, in prominenter Gesellschaft und für einen guten Zweck.

Tauchen Sie am 26. September 2024, in ein einzigartiges Abenteuer beim Charity Questing-Event in Zürich ein, bei dem Teams aus drei bis fünf Personen ihre Fähigkeiten im Lösen von kniffligen Aufgaben und Rätseln unter Beweis stellen. Die verschiedenen Quests von Boda Borg bieten pure Freude und Spannung. Dieses Event verspricht nicht nur mentale und physische Herausforderungen, sondern auch spannende Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten: Langlauf-Legende Dario Cologna, Running-Talent Abdi Salam Ali, Zauberweltmeister Pat Perry und Leichtathletik-Star Alexander Martinez sind mit am Start.

Der besondere Reiz dieses Events liegt jedoch nicht nur im Nervenkitzel, sondern auch im karitativen Aspekt. Pro verkauftes Ticket werden 100 Franken an die Kinderhilfsorganisation Right To Play gespendet. Dieser Betrag ermöglicht es zwei Kindern, ein Jahr lang Zugang zu spielbasierter Bildung zu erhalten. Ein beeindruckender Beitrag, der den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, spielerisch Gutes zu tun. Vor und nach den Quests können sich die Teilnehmenden bei Getränken und Snacks stärken und die einmalige Gelegenheit nutzen, die prominenten Gäste persönlich kennenzulernen. Ein besonderes Highlight: Magier Pat Perry überrascht Sie mit seinen Tricks und Momenten der Verblüffung.

Right To Play Die Stiftung Right To Play engagiert sich seit 25 Jahren weltweit, um Kinder in gefährlichen Regionen zu schützen, bilden und zu fördern. Spielen steht dabei im Mittelpunkt, als universelle Sprache, die Kindern hilft, grundlegende Fähigkeiten wie Rechnen, Schreiben und Lesen sowie auch wichtige Lebenskompetenzen spielerisch zu erlernen. Tickets buchen

Veranstaltet wird das Event von Boda Borg, einem internationalen Anbieter von Reality-Gaming und Escape-Rooms. Die breite Palette an spannenden Quests sind echte, 3-dimensionale Herausforderungen und stärken die Bindungen zwischen Familie, Freund:innen und Kolleg:innen. Ein Event, das Spass, Spannung und Solidarität vereint – und das alles für einen guten Zweck.





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.