Als Besonderheit sind die Line-ups mit Talenten des Förderprojekts riser gespickt. Dieses ermöglicht – unterstützt durch die Bank Cler – DJs mit klarer Vision den nächsten Karriereschritt.

Soluna selbst veranstaltet wenige eigene Partys. Stattdessen geben etablierte Zürcher Labels und Clubs wie Terrazzza, Hive fliegt aus oder Haus am Fluss die Richtung vor. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Im Programm stehen sämtliche riser Artists hinter den Decks. Lou Combo, Darren, Daughter in Law, Dangel Twins, Sebastian Konrad, Zeno und Maks liefern an der Soluna eine Kostprobe ihres Könnens. Das ist kein Zufall. Hinter den Kulissen sorgt riser dafür, dass Künstlerinnen und Künstler ihr Talent möglichst schrankenlos entfalten können. riser bietet ihnen beispielsweise mit den Mentoring Weeks im eigenen riser-Studio das professionelle Umfeld, das sie brauchen, um an ihrer Musik zu feilen.

1/7 Daughter in Law

Der Gedanke dahinter? Fördern statt fordern. Die DJs bekommen mit riser nicht nur Coachings, Netzwerk und Medienpräsenz, sondern vor allem reale Bühnen – wie Soluna. So entstehen nicht nur Bookings, sondern auch wertvolle Inhalte für Social Media und die eigene Karriere.

Ein Engagement, das auch die Bank Cler als Förderin des Projekts überzeugt hat. Denn riser zeigt exemplarisch, wie kreative Förderung in der Schweiz funktionieren kann: nachhaltig, glaubwürdig und auf Augenhöhe mit der Szene.

Wer also diesen Sommer an der Soluna feiert, erhält einen repräsentativen Blick in die nahe Zukunft der elektronischen Musik. Denn wer heute als riser Artist durchstartet, könnte morgen das nächste grosse Aushängeschild der Schweizer Clubkultur sein.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis zur Klassik. Wir unterstützen angehende Bands, Solo-Künstlerinnen und Künstler und Orchestermusikerinnen und Musiker nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern begleiten sie national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Mehr dazu

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.