Pünktlich zum Sommerstart verwandelt sich die Werft Tiefenbrunnen, vom 05. Juli bis 09. August, in einen Ort für Musik und Erlebnisse. Was früher als «Secret Island» bekannt war, kehrt nun als Soluna mit frischem Konzept zurück.

In den folgenden sechs Wochen wird die Werft Tiefenbrunnen zum Anziehungspunkt für Musikfans, Nachtschwärmer und alle, die den Sommer am liebsten durchtanzen. Ob Daydance, Afterwork oder Clubnacht: Soluna bespielt die Besucher*innen mit dem passenden Track. Dabei sorgen über 20 lokale Partylabels für das musikalische Fundament – tief verwurzelt in der Klangkultur der Stadt.

Erstklassiges Line-Up für unvergessliche Momente

Was bei Tageslicht leicht und verspielt beginnt, entfaltet sich mit der Dämmerung zu einer energiegeladenen Nacht – kuratiert von Künstler*innen, die den Puls der Stunde spüren. Soluna bringt Sounds, die nicht nur füllen, sondern bewegen: zum Tanzen, Abschalten oder Verbinden. Internationale Labels wie ALLINEED rund um Andrea Oliva sowie Acts wie Marten Lou, Julya Karma, Peace Control, Coeus und LUCH treffen auf prägende Namen der Zürcher Clubszene – und formen gemeinsam ein Line-up, das für musikalische Vielfalt und höchste Qualität steht.

Musik trifft Golden Hour

Die Lage direkt am Zürichsee macht Soluna zu einem echten Highlight. Wenn die Sonne langsam untergeht und das Licht der Golden Hour auf Wasser und Menschen trifft, entsteht eine Stimmung wie an einem fernen Küstenort – nur eben mitten in Zürich. Dichte Pflanzen, Palmen und verspielte Lichtinstallationen verwandeln die exklusive Location in einen urbanen Dschungel – ein Rückzugsort, der gleichzeitig pulsiert.

Kulinarik & Community

Soluna spricht alle Sinne an – auch kulinarisch und sozial. Denn Essen verbindet, schafft Begegnung und trägt zum Gemeinschaftsgefühl bei. Mit Pizza Amore wurde ein Restaurantkonzept integriert, das hochwertige neapolitanische Pizza direkt vor Ort serviert – authentisch, frisch, einfach gut. Kombiniert mit einer vielfältigen Drink-Auswahl wird jeder Besuch auch zum Genussmoment. Gleichzeitig versteht sich Soluna als Bühne für Begegnung und Vielfalt. Neben etablierten Acts erhalten auch Newcomer und junge Labels Raum, sich zu entfalten.

Ein Sommer voller Klang, Licht und echter Verbindungen Mit dem neuen Namen beginnt ein neues Kapitel – und ein neues Selbstverständnis. Soluna ist mehr als ein Pop-Up: Es ist ein Ort für Musik, Begegnung und Momente, die bleiben. Für Nächte, über die man noch lange spricht. Und für Tage, an denen alles möglich scheint. Presenting Partner sind: Bank Cler, Coop und 1664 Blanc. Mehr dazu

