So entspannt ist Gleitsicht heute

Brille suchen, wechseln, abnehmen? Nicht mehr nötig. Mit deiner Gleitsichtbrille siehst du nah, fern und dazwischen – ganz ohne Kompromisse. Individuell angepasst, entspannt im Alltag. Und mit Zufriedenheitsgarantie.

Wer im Alltag zwischen Lesen, Autofahren und Spazierengehen ständig die Brille tauschen muss, kennt das Problem. Doch das muss nicht sein.

Mit einer Gleitsichtbrille von Fielmann wird Sehen wieder einfach. Sie vereint mehrere Sehbereiche – nah, fern und dazwischen – in einem einzigen Glas. Das bedeutet: weniger Brillenwechsel, mehr Klarheit in jeder Situation. Ob beim Blick aufs Handy, beim Autofahren oder beim Wandern – deine Augen bleiben entspannt.

Damit deine neue Brille perfekt zu dir passt, nehmen sich die Augenoptikerinnen und -optiker bei Fielmann Zeit für eine persönliche Beratung. Dabei wird genau analysiert, wie du siehst und was du brauchst. Auf dieser Basis entstehen individuell angepasste Gleitsichtgläser, die dir einen stufenlosen Übergang zwischen den Sehbereichen ermöglichen – daher auch der Name „Gleitsicht“.

Modernste Technik sorgt dafür, dass die Gläser exakt auf deine Sehstärke abgestimmt sind. So profitierst du von maximalem Sehkomfort – ganz ohne Kompromisse.

Und das Beste: Du kannst deine neue Gleitsichtbrille risikofrei testen. Dank der Fielmann-Zufriedenheitsgarantie bekommst du dein Geld zurück oder deine Brille wird umgetauscht, falls du nicht zufrieden bist.

Fazit: Gleitsicht ist heute so entspannt wie nie – mit Fielmann. fielmann.ch/gleitsicht

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.