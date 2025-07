So datet die Schweiz 2025 am liebsten

So datet die Schweiz 2025 am liebsten

Foto: Getty Images/iStockphoto

Es wird wieder heiss:

Jetzt, wo der Sommer so richtig losgeht und Freiheit wieder in vollen Zügen spürbar ist, steigt auch die Lust auf neue Erlebnisse. Singles in der ganzen Schweiz möchten raus, Leute treffen und das Leben geniessen – gerne auch etwas unverbindlicher.

„Endlich wieder draussen in der Sonne flirten“, sagt Mia (24) aus Bern. „Ich habe richtig Lust, Neues auszuprobieren.“ findet auch Kevin (39) aus Zürich: „Explori-Dating passt sehr zu meinem Sommer-Feeling. Locker, ehrlich, direkt – und man probiert einfach mal aus.“

Dating-Trend 2025: Explori-Dating

Wovon Kevin spricht, ist eine Trendbewegung, die gegen das eigene Beuteschema arbeitet. Weg vom fixen „mein Partner muss XY sein“, hin zu totaler Offenheit: Beim Explori-Dating lässt man sich überraschen, wer da so matcht – und wie es dann knistert.

Man testet Optionen. Und davon viele. Frisch, spontan, unkonventionell. So beschreibt es auch Léa (32) aus Lausanne: „Der Sommer gehört mir, der Sonne, dem Lac Léman – und meinen Dates. Ich lasse mich jetzt einfach mal treiben.“

Viele nutzen die Gelegenheit im Sommer sogar für einen echten Dating-Neustart.

Über 40 Prozent der befragten Nutzer wünschen sich laut C-Date-Umfrage einen Reset in Sachen Erotik und Beziehung. Sich selbst ganz neu entdecken, Grenzen ausloten, geheime und verborgene Wünsche offen leben – auch das ist das Explori-Mindset. Genau dafür bieten Online-Dating-Plattformen den bestmöglichen Rahmen.

Bei C-Date kann man z. B. Gleichgesinnte treffen – die Suche per Matchmaking macht esmöglich. Ohne Druck. Ohne Tabus. Nutzerin Franzi bringt’s auf den Punkt: „Ich will Dates, die mich herausfordern. Von elegant essen gehen bis richtig verschwitzt zusammen tanzen im Club darf’s sein – aber nicht komplett niveaulos. Da hört es auf bei mir. Haha.“

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.