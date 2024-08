Vom 6. bis 8. September 2024 verwandelt sich das idyllische Simmental erneut in das Zentrum für Festival- und Bierliebhaber. Das Simmentaler Bier-Festival, mittlerweile in seiner 8. Auflage, lockt nicht nur mit einer atemberaubenden Bergkulisse, sondern auch mit einem herausragenden Line-up und kulinarischen Genüssen.

Musik, die begeistert

Mit The Gardener & The Tree und Delinquent Habits als Headliner sowie weiteren Acts wie Open Season, Klischée, Nickless und The Rooftop Sailors (SRF Best Talent 2024) bietet das Simmentaler Bier-Festival für jeden Geschmack den passenden Sound. Egal ob Indie-Folk, Hip-Hop oder Electro-Swing – hier kommen alle auf ihre Kosten.

Kulinarische Highlights und Braukunst

Neben der Musik spielt auch die Braukunst eine zentrale Rolle. Die lokale Kleinbrauerei Simmentaler Bier wurde bereits sechs Mal zur beliebtesten Kleinbrauerei der Schweiz gewählt und hat auch dieses Jahr ein exklusives Festivalbier für den Anlass gebraut. Ergänzt wird das Angebot durch eine grosse Auswahl an Bierspezialitäten und regionalen kulinarischen Leckerbissen, die das Festival zu einem wahren Genussfest machen.

Ein unvergessliches Erlebnis

Mit über 3000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist das Simmentaler Bier-Festival längst kein Geheimtipp mehr. Es ist ein Fest für alle Sinne, das du nicht verpassen solltest. Sichere dir deine Tickets und erlebe ein Wochenende voller Musik, Genuss und unvergesslicher Momente in einer der schönsten Regionen der Schweiz.

Hier gehts zu den Tickets Tickets fürs Simmentaler Bier-Festival sind hier erhältlich. Tickets fürs Simmentaler Bier-Festival sind hier erhältlich. Tickets kaufen





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.