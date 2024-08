«Zwei Drittel Füllung, ein Drittel Teig. Das macht meinen Nussgipfel etwas spezieller», erklärt Markus Lingenhag. Der Bäcker streicht die Haselnussfüllung grosszügig auf den Blätterteig und rollt ihn mit einer vollendeten Bewegung zusammen. Auch nach seiner Pensionierung steht Markus Lingenhag drei Mal pro Woche einen halben Tag in der Backstube und produziert seine berühmten Nussgipfel. «Was soll ich machen, die Leute lieben ihn einfach.» Der «Lingenhag-Nussgipfel» ist nicht nur rund um Marbach ein Begriff, er hat vor einigen Jahren an der Schweizer Bäcker-Meisterschaft auch die Silbermedaille gewonnen.

Was ist die geheime Zutat?

Doch was ist denn so speziell an seinem Nussgipfel? «Er wird komplett von Hand gemacht. Die hausgemachte Füllung besteht hauptsächlich aus Haselnüssen und der Blätterteig wird mit Margarine hergestellt.» Und es gibt noch ein Geheimnis: «Ich mische vier Prozent Bittermandeln in die Füllung. Das gibt ihm den besonderen Kick», verrät er. Ein Kick, den vor allem die Kundinnen und Kunden im Volg Marbach schätzen. Der Dorfladen liegt in unmittelbarer Nähe zu seiner Backstube und der «Lingenhag-Nussgipfel» war von Anfang an im Volg-Sortiment. Markus Lingenhag ist glücklich darüber: «Das war von Beginn weg ein Riesenerfolg. Es kommen so viele Bestellungen rein, dass es mir garantiert nie langweilig wird.»

1/3

Feins aus Marbach

Frisch aus der Backstube kommen die «Lingenhag-Nussgipfel» in die Regale vom Volg Marbach. Die Nussgipfel sind eine von rund 10'000 lokalen «Feins vom Dorf»-Spezialitäten. «Feins vom Dorf» hält, was der Name verspricht: Die Produkte sind nur im Volg im jeweiligen Dorf oder Nachbardorf erhältlich. Entdecken Sie die «Feins vom Dorf»-Spezialitäten in Ihrem Volg!





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.