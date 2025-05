Das Programm des Seaside Festival 2025 ist komplett: Sido, Samu Haber, Lea, Nemo, Moop Mama x Älice und Anna Rossinelli treten am Freitag, 29. August 2025, auf der Hauptbühne auf. Am Samstag, 30. August 2025, sind Patent Ochsner, Gianna Nannini, Troubas Kater, Joya Marleen, Lovebugs und Dan Mudd feat. bearbeat zu Gast in der schönsten Bucht Europas.

Auf der intimen Session Bühne gibt es Acts von morgen zu entdecken: Alessia, Enzo, Gabriel Benedek, Jana, Julie Meletta, Lilly Reed, Mo’Mot, Nina Valotti, Noah Parks und Zoey. Ladunna, Hi Jo, Los Serej und Hallo Vera stehen auf der Campfire Stage von Schweizer Fleisch auf dem Programm. Die ersten beiden Slots werden an beiden Festivaltagen durch die jungen Musiktalente von La Gustav bestritten. DJ Don Grande & The Good Vibes Superspreaders sorgen jeweils zwischen den Hauptbühne-Konzerten sowie von 00.30 bis 02.00 Uhr in der legendären Dock Bar für Partystimmung.

Freitag-Tickets sind im Vorverkauf erhältlich

Aktuell stehen noch Tickets für Freitag, 29. August 2025, im Angebot (reguläre 1-Tagespässe, Kinder- und Bootshaus-Tickets VIP). Samstag-Tickets sowie 2-Tagespässe sind ausverkauft.

Ticketverkauf für das beliebte Nachtschiff läuft

In Zusammenarbeit mit der BLS verkehrt das Seaside-Nachtschiff ab Spiez via Gunten, Oberhofen, Hilterfingen und Hünibach nach Thun (1 Fahrt am Freitagabend, 2 Fahrten am Samstagabend). Der Ticketverkauf läuft ab sofort über die Festival-Website. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.

Volunteers für Auf- und Abbau sowie Festivalbetrieb gesucht

Für das Seaside Festival 2025 werden Volunteers gesucht. Ob beim Auf- und Abbau, während des Festivals an einer Bar oder bei der Reinigung: Interessierte Personen können sich über die Festival-Website für einen Einsatz melden.

