Vom 19. bis 22. März 2026 wird Winterthur wieder zum Treffpunkt für Weinliebhaber. Das SWISS WINE FESTIVAL findet als Exklusiv-Sektor innerhalb der WOHGA statt und lädt zu einem genussvollen Rundgang durch die Vielfalt des Schweizer Weins ein.

Wenn sich in den Eulachhallen Winterthur alles um Wohnen, Garten und Lebensqualität dreht, darf eines nicht fehlen: echter Genuss. Genau hier setzt das SWISS WINE FESTIVAL an. Als Sonderschau innerhalb der WOHGA verbindet es inspirierende Wohnwelten mit der Vielfalt der Schweizer Weinkultur – stilvoll, hochwertig und genussvoll.

27 ausgewählte Schweizer Weinproduzenten aus verschiedenen Weinregionen präsentieren ihre Weine an persönlich betreuten Degustationsbars. Besucherinnen und Besucher begeben sich auf einen Rundgang durch das Weinland Schweiz. Von traditionellen Familienbetrieben bis zu innovativen Weingütern – jede Bar bietet charaktervolle Tropfen aus unterschiedlichen Regionen und lädt dazu ein, die Menschen hinter den Weinen persönlich kennenzulernen.

Im Mittelpunkt steht die Begegnung. Wer degustiert, kommt automatisch ins Gespräch: mit Winzerinnen und Winzern, mit Fachleuten und mit anderen Weininteressierten. So entsteht eine Atmosphäre, die weit über eine klassische Weinverkostung hinausgeht. Es ist ein Erlebnis, das inspiriert, verbindet und neue Perspektiven eröffnet.

Das SWISS WINE FESTIVAL richtet sich an Kenner ebenso wie an Neuentdecker. Ob man gezielt nach besonderen Tropfen sucht oder sich einfach treiben lässt – die Vielfalt bietet für jeden Geschmack das Passende. Gefundene Favoriten können direkt bestellt und bequem nach Hause geliefert werden.

Die Kombination mit der WOHGA schafft dabei einen besonderen Rahmen. Zwischen Design, Architektur und Gartenideen wird Genuss als Teil der Lebensqualität erlebbar. Wohnen endet nicht bei Möbeln und Materialien – es umfasst auch das, was man teilt, feiert und geniesst.

Das SWISS WINE FESTIVAL zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig der Schweizer Wein heute ist. Wer Inspiration für Zuhause sucht und gleichzeitig die Schweiz im Glas entdecken möchte, sollte sich diesen Termin merken: 19. bis 22. März 2026, Eulachhallen Winterthur.

