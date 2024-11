Schweizer EM-Maskottchen wagt Bungee Jump

Vom 28. November bis 3. Dezember steigen in Basel zwölf Spiele der Handball-Frauen-EM 2024. Turnier-Maskottchen «Catchy» kurbelt im Vorfeld mit teils waghalsigen Aktionen den Ticket-Verkauf an und sorgt für leuchtende (Kinder)-Augen.

Alle lieben Catchy! Ob am Supercup in Ambri, an der Olma in St. Gallen, in der Backstube bei Sutter Begg in Basel oder beim Bungee Jumpen im Tirol – überall, wo das Turnier-Maskottchen im Vorfeld der WOMEN’S EHF EURO 2024 auftaucht, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss.

Catchy hat dabei eine Mission. Gemeinsam mit den Nationalspielerinnen möchte es im Vorfeld der erstmaligen Frauen-Europameisterschaft auf Schweizer Boden im ganzen Land eine Handball-Euphorie entfachen und während den sechs Turniertagen die Basler St. Jakobshalle mit möglichst vielen Fans füllen. Getreu dem EM-Motto «Catch the spirit» wirft das Maskottchen alles in die Waagschale, stürzt sich unter anderem gar von einer Bungee-Jump-Rampe.

Roger Keller, EM-Projektleiter des Schweizerischen Handball-Verbands: «Catchy macht bislang einen überragenden Job. Knapp 16'000 der rund 30'000 Tickets konnten wir absetzen. Ein guter Wert und zu einem grossen Teil unseren Vereinen zu verdanken, die die Mehrheit dieser Karten gekauft haben. Die Schweizer Handball-Familie steht einmal mehr zusammen.»

Diese Familie ist offen für Zuwachs. In der St. Jakobshalle in Basel wird Ende November sechs Tage lang ein Handball-Feuerwerk gezündet. Auf dem Feld möchte das junge Schweizer Team überraschen, die Fans können aber auch die Weltmeisterinnen aus Frankreich bestaunen und kommen in den Genuss eines attraktiven Rahmenprogramms.

Inmitten der Fans wird auch Catchy die Nationalspielerinnen anfeuern und erneut für leuchtende Kinder-Augen sorgen.

Den Fans in Basel wird auch sonst viel geboten. Der SHV feiert während der EM in Basel seinen 50. Geburtstag, lädt zur Jubiläumsparty und veranstaltet spannende Podiums-Diskussionen. In den Räumlichkeiten der St. Jakobshalle ist eine Fan-Zone eingerichtet, Gross und Klein kommen auf ihre Kosten. Exklusive Kunden- oder Mitarbeiterevents können derweil in einer entspannten Atmosphäre im VIP-Bereich durchgeführt werden. Und an den Tagen, an welchen die Schweiz in Basel nicht auftritt, sind die Französinnen und somit niemand Geringeres als die Weltmeisterinnen zu bestaunen.

Breite Unterstützung Für die aussergewöhnliche Heim-EM-Kampagne darf der Verband auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen. Als National Supplier konnten neben den Hauptsponsoren CONCORDIA, Die Mobiliar und Mitsubishi auch das Informatik-Unternehmen UMB, die Stadt Basel sowie der Blick als Medienpartner gewonnen werden. Für die aussergewöhnliche Heim-EM-Kampagne darf der Verband auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen. Als National Supplier konnten neben den Hauptsponsoren CONCORDIA, Die Mobiliar und Mitsubishi auch das Informatik-Unternehmen UMB, die Stadt Basel sowie der Blick als Medienpartner gewonnen werden.

