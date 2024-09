Am 14. September 2024 wird die Mobiliar Arena in Bern zur Bühne für «Championship Boxing», die grösste Schweizer Boxveranstaltung der letzten Jahre. Zwei Berner Profiboxer kämpfen um bedeutende Titel – ein Abend, der Sportgeschichte schreiben könnte.

Der Countdown läuft: Am 14. September 2024 wird die Mobiliar Arena in Gümligen bei Bern zum Schauplatz des wohl grössten Schweizer Boxevents seit Wladimir Klitschkos Kampf im Wankdorf Stadion im Jahr 2012. Mit Angelo Peña und Christopher Mouafo steigen gleich zwei Schweizer Athleten in den Ring, um im Rahmen von «Championship Boxing» einen Titel der World Boxing Organization (WBO) zu erlangen. Für beide Boxer geht es dabei nicht nur um den Sieg, sondern um den Sprung unter die besten 15 der Weltrangliste und die Möglichkeit, bald um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen.

Angelo Peña, der im Superfedergewicht um den WBO Intercontinental-Titel gegen den Japaner Hiroki Hanabusa antritt, hat sich während zwei Monaten in Las Vegas auf den Titelkampf vorbereitet. Mit einem Sieg vor heimischem Publikum in Bern kann der ungeschlagene Profi seinen hohen Zielen einen entscheidenden Schritt näherkommen.

Für den Bieler Christopher Mouafo steht ebenfalls viel auf dem Spiel. Im Leichtgewicht kämpft er gegen den Philippiner Jonniel Laurente um den WBO Global-Titel. Nach einer Niederlage im letzten Titelkampf hofft Mouafo, sich nun endgültig in der internationalen Spitze zu etablieren.

Dieser Abend verspricht nicht nur packende Kämpfe, sondern könnte auch ein Meilenstein in der Schweizer Boxgeschichte werden. Die Hauptkämpfe beginnen um 21.00 Uhr und werden live auf blue Sport übertragen. Tickets und Details zum Programm gibt’s online unter www.swissproboxing.ch/fightcard

