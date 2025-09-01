1/9

Direkt neben dem Rheinfall, dem grössten Wasserfall Europas, steht seit wenigen Jahren Smilestones, die grösste Indoor-Miniaturwelt der Schweiz. Raphael Meyer, Kreativdirektor und Initiant von Smilestones, hat schon als Bub gerne Figürchen bemalt und Dörfer gebaut. Dass er mit Ende fünfzig noch eine Miniaturwelt eröffnet, hätte er wahrscheinlich selber nie gedacht. 2010 erwachte bei ihm die beinahe vergessene Passion fürs Basteln wieder neu, als er eine Sendung über das Miniatur Wunderland Hamburg am Fernseher sah. Mit der Unterstützung einiger Investoren und Mitstreiter konnte er 2018 Smilestones auf dem SIG Areal in Neuhausen am Rheinfall eröffnen.

Seine Handschrift ist in der ganzen Miniaturwelt klar ersichtlich. Es geht ihm nicht einfach darum, Regionen möglichst realistisch nachzubilden, die Gäste sollen auch unterhalten werden. So finden sich viele witzige und teils auch gesellschaftskritische Szenen in der Miniaturwelt, wie z. B. der aktuelle «Bänkli-Skandal» von Schaffhausen oder Appenzeller-Nacktwanderer.

Nebst viel Humor steckt auch sehr viel Schweiz in Smilestones. Rega-Helikopter schweben über den Landschaften, in Mini-Interlaken findet das Unspunnenfest statt und auch die Tour de Suisse darf nicht fehlen.

Wer nicht nur schauen möchte, kann durch die vielen Interaktionsknöpfe diverse Szenen zum Leben erwecken und erhält sogar echte Schokolade aus der Mini-Schokoladenfabrik des bekannten Schweizer Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli.

Die Miniaturwelt am Rheinfall verändert sich ständig und bleibt damit topaktuell. Erst in diesem Jahr hat Lidl Schweiz hier die kleinste Lidl-Filiale der Welt eröffnet.

Smilestones unterhält Gross und Klein, Touristen und Einheimische, Privatpersonen und Firmen und wurde schon zum vierten Mal in Folge von Tripadvisor zu einem der Top-Reiseziele der Schweiz ausgezeichnet (Traveler’s Choice Award).

Dank Raphael Meyer hat Neuhausen am Rheinfall eine weitere Top-Sehenswürdigkeit, die bei jedem Wetter besuchbar ist.

Du möchtest die Smilestones Miniaturwelt selber gerne besuchen? Alle Infos findest du unter www.smilestones.ch

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.