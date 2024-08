Im Spätsommer feiern wir in Blatten-Belalp das traditionsreiche Schäferfest «Schäful». Ein Fest für die Sanner, die Bevölkerung und unsere Gäste. Feiern Sie mit uns den Schafabzug vom Aletschji, geniessen Sie Walliser Spezialitäten und einen geselligen Tag.

Schäferfest «Schäful» findet am ersten Septemberwochenende statt

Schäferfest «Schäful» findet am ersten Septemberwochenende statt

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Belalp erwacht zu einem lebendigen Fest voller Tradition und Herz. Am ersten Septemberwochenende 2024 lädt die Gemeinde Naters zum traditionellen «Schäful» ein - ein Fest der alpinen Kultur. Stellen Sie sich vor, wie am Samstag, 7. September, die Schafe durch die eindrückliche Bergwelt zum Aletschbord getrieben werden. Ist das letzte Stück über die Steiglen geschafft, freuen sich die Sanner, ihre Herde nach einem langen Sommer auf den saftigen Wiesen des Aletschji wohlbehalten auf die Belalp zurückgebracht zu haben. Es ist ein Spektakel sondergleichen: über 600 Schafe bilden auf dem Weg eine schier endlose Schlange. Schon von weitem sind die Glocken und das Blöken der einzigartigen Schwarznasenschafe auf dem Alteschbord zu hören. Freudig begrüsst das Publikum die Sanner und die Schafherden.

Die Kombination von traditioneller Ländlermusik und authentischen Walliser Spezialitäten sorgt für eine einmalige Feststimmung. Das Schäferwochenende auf der Belalp ist mehr als die Heimkehr der Schafe aus dem Aletschji – der «Schäful» ist ein Fest mit Tradition, eine Gelegenheit, Gemeinschaft und Geselligkeit zu zelebrieren. Der Samstagabend lädt zum Tanzen und Geniessen in den gemütlichen Restaurants der Belalp ein. Der Sonntagmorgen, 8. September, beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück beim Färrichlift und endet mit der traditionellen Schafscheid in den Färricha in der Lüsga.

Der «Schäful» am ersten Septemberwochenende Tauchen Sie ein in ein unvergessliches Erlebnis voller Tradition und Gemeinschaft. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf unserer Website. Tauchen Sie ein in ein unvergessliches Erlebnis voller Tradition und Gemeinschaft. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf unserer Website. Hier gehts zum Programm





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.