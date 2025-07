1/3

Die digitale Revolution hat auch die Musikwelt grundlegend verändert. Nicht nur durch das Aufkommen neuer Genres innerhalb der elektronischen Musik, sondern auch durch die völlig neuen kreativen Prozesse bei der Songproduktion. Längst greifen nicht mehr nur DJs, sondern auch akustische Musikerinnen und Musiker auf die schier unendlichen Möglichkeiten moderner Technik zurück. Zwar sind grundlegende Programme zur Produktion neuer Tracks heute erschwinglich, doch ein professionelles Finishing ihrer Musik – geschweige denn die Unterstützung durch einen erfahrenen Produzenten – können sich die meisten aufstrebenden Talente nicht leisten.

Genau hier setzt riser an – mit den Studio Mentoring Weeks. Die riser-Talente mit Fokus auf elektronische Musik erhalten die Möglichkeit, in einem eigens für sie eingerichteten Studio ihrem kreativen Output den letzten Schliff zu verleihen. Dies geschieht in aller Ruhe und mit professioneller Unterstützung durch Nicolas Guillermo Ojesto Moro alias NIØM, Mitglied des international erfolgreichen Labels All I Need, das von Andrea Oliva gegründet wurde und unter seiner kreativen Leitung steht.

Im riser-Studio gibt es alles, was das musikalische Herz begehrt: neueste Software und sämtliche technische Mittel, um musikalische Rohdiamanten zu vollendeten Werken zu formen. Durch die Studio Mentoring Weeks – präsentiert von der Bank Cler – erhalten junge Talente Zugang zu Equipment und Know-how, das ihnen aufgrund fehlender finanzieller Mittel sonst verwehrt bliebe. Inklusive professioneller Begleitung durch einen erfahrenen Produzenten.

All das bringt die Philosophie des riser-Projekts, das Hürden wegräumt, die junge Talente bei der Lancierung ihrer Karriere nur behindern würden, auf den Punkt. riser-Artist MAKS: «Die Mentoring Week von riser hat mir extrem geholfen. Ich habe die Möglichkeit von einem echten Profi Feedback zu erhalten. Er zeigt mir auch, wie ich dieses Feedback direkt umsetzen kann. Durch das riser-Projekt bin ich an Gigs gelangt, von denen ich zuvor nur zu träumen gewagt habe.»

Das riser-Projekt und die Bank Cler Wenn junge Musikerinnen und Musiker den Schritt in die professionelle Laufbahn wagen, treffen sie häufig auf ernüchternde Bedingungen. Geeignete Bühnen, um sich zu präsentieren und ein Publikum zu erreichen, sind rar. Hier setzt das neue Förderprojekt riser, präsentiert von der Bank Cler, im Bereich Kultur und Musik an. Es unterstützt vielversprechende Acts mit ausgeprägtem künstlerischem Potenzial. Die geförderten Künstlerinnen und Künstler werden in zwei Bereiche unterteilt: riser.electronic und riser.acoustic. riser.electronic ist ein Kollektiv zur Förderung elektronischer Musik – von der ersten Idee im Studio bis zum Live-Auftritt. Als Presenting Partner engagiert sich die Bank Cler gezielt für die Förderung junger Talente und ermöglicht durch ihre Unterstützung nicht nur neue Auftrittsmöglichkeiten, sondern auch eine nachhaltige Weiterentwicklung in einem professionellen Umfeld. Dabei profitieren die Acts auch von der Zusammenarbeit mit etablierten Grössen wie Marius Bear und Andrea Oliva – auf und hinter der Bühne. Durch dieses Engagement leistet die Bank Cler einen aktiven Beitrag zur Vielfalt und Zukunft der Schweizer Musikszene.

