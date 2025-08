Wenn am 9. August die Street Parade Hunderttausende Menschen nach Zürich lockt, wird der Bürkliplatz zum Mainfloor. Mittendrin: die Stage des international erfolgreichen Labels All I Need.

riser.electronic Artists :DARREN und Daughter In Law auf der All I Need Stage an der Street Parade

Der Startschuss dazu kommt von zwei Artists aus der riser.electronic Community: :DARREN und Daughter In Law. Beide zählen zu einer Generation Talente mit dem Anspruch, auch auf grossen Bühnen zu spielen.

Das Förderprojekt riser – unterstützt von der Bank Cler und Coop als Presenting Partnerinnen – ermöglicht den beiden einen Opening Slot auf einer der angesagtesten Bühnen der Parade. Die All I Need Stage wird vom gleichnamigen Label rund um Andrea Oliva kuratiert, international renommierter DJ, ANTS-Host – und riser-Mentor.

«Ich freue mich riesig auf diesen Auftritt», sagt Daughter In Law. «Die Street Parade bedeutet für mich Sichtbarkeit und eine Verbindung zur Community.» Für :DARREN ist der Gig ebenfalls besonders: «Es ist mir eine Ehre, an diesem besonderen Tag in meiner Heimat aufzulegen. Dort, wo ich bisher auf der anderen Seite getanzt habe. Zusammen mit riser freue ich mich umso mehr auf diesen Moment.»

Dass genau diese beiden den Start der All I Need Stage gestalten, ist Ausdruck der Philosophie von riser: Förderung soll auf Augenhöhe stattfinden. Und mit Augenhöhe ist hier das Eröffnen der Möglichkeit gemeint, in einem Umfeld von internationaler Ausstrahlung spielen zu können – und zwar als Teil desselben.

riser wurde ins Leben gerufen, um DJs und Produzentinnen und Produzenten den nächsten Schritt zu ermöglichen – durch Mentoring, Sichtbarkeit und Bühnen mit hoher Reichweite.

Die Bühne am Bürkliplatz ist dabei mehr als nur ein weiterer Spot auf der Route. Sie ist ein Treffpunkt für alle, die elektronische Musik nicht nur lieben, sondern leben – hier wird sie auf einem Niveau nach internationalen Standards zelebriert, ganz so, wie es sich für die Street Parade gehört.

So wird aus einem Opening also ein starkes Statement. Und die All I Need Stage wird ihren Teil dazu beitragen, dass dieser Samstag im August ein unvergesslicher wird.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis zur Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solo-Künstlerinnen und -Künstler, Orchestermusikerinnen und -Musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten.

