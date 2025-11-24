Eiszauber Luzern verwandelt den Europaplatz vor dem KKL Luzern in diesem Winter (12. November 2025 – 4. Januar 2026) erneut in eine stimmungsvolle Winterlandschaft – und riser ist mittendrin.

Gemeinsam mit der Partnerin Bank Cler bietet riser eine Plattform für talentierte Artists, die ihr Publikum mit Leidenschaft, Authentizität und Emotionen begeistern.

Die Kulisse ist einzigartig: rund 500 m² Eisfläche direkt am Seeufer, umgeben von Bergpanorama, Lichterglanz, winterlich geschmücktem Chalet, Glühweinduft und Musik. Hier wird Winter nicht nur erlebt, sondern zelebriert. riser bringt Klangwelten ins Winterwunderland – mit einer Bühne, die nicht einfach nur Bühne ist, sondern auch Plattform: für die talentierten Artists, für unvergessliche Momente, ein Augen- und ein Ohrenschmaus zugleich.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die riser-Konzertreihe, präsentiert von der Bank Cler. Die Bank Cler unterstützt das Engagement von riser, um jungen Musikerinnen und Musikern Raum zur Entfaltung zu geben – mitten im winterlichen Luzern. Mit ihrer Unterstützung wird die Vision der Talentförderung Wirklichkeit: An insgesamt vier Abenden bringt die Bank Cler aufstrebende riser-Künstlerinnen und -Künstler auf die Bühne des Eiszaubers – authentisch, nahbar und voller Leidenschaft.

Zwei Konzerte haben bereits begeistert: Lea Wildhaber und Melizza verzauberten das Publikum mit ihren Auftritten und zeigten eindrücklich, wofür riser steht – für echte Musik, Emotionen und Begegnungen unter dem winterlichen Sternenhimmel. Zwei weitere riser-Acts folgen im Dezember und sorgen für weitere musikalische Highlights mitten in Luzern.

Am 4. Dezember steht florias auf der riser.stage: Die aufstrebende Band aus Basel verbindet ehrliche Texte mit eingängigen Melodien und einer energiegeladenen Bühnenpräsenz. Ihr Sound ist lebendig, verträumt und lädt dazu ein, sich ganz auf den Moment einzulassen – Musik, die berührt und bewegt.

Dann, am 11. Dezember, übernimmt Cossmo: Der Singer-Songwriter vom Walensee steht für ehrlichen, gefühlvollen Indie-Pop. In seinen Songs verbindet er Wehmut und Leichtigkeit und er begeistert mit seiner unverwechselbaren Stimme und einer aufrichtigen Leidenschaft für Musik.

Die Kooperation zwischen Eiszauber Luzern und riser geht über das blosse Bereitstellen einer Bühne hinaus: Gemeinsam schaffen sie ein Umfeld, in dem junge Talente ihre künstlerische Identität ausleben können – und gleichzeitig das Event für Besucherinnen und Besucher erlebbar machen. riser bringt künstlerische Vielfalt, Innovation und frische Energie, während der Eiszauber die winterliche Kulisse liefert, die den Performances eine ganz eigene Magie verleiht. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf intime Momente voller Emotion, innovative Darbietungen und den direkten Austausch mit jungen Künstlerinnen und Künstlern freuen.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten aufstrebende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.