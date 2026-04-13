Die Coop Familienwanderung 2026 führt Familien mitten ins Abenteuer: Gemeinsam mit Vrenix und Sepplix lösen Gross und Klein Rätsel, folgen geheimen Spuren und tauchen in ein interaktives Familienerlebnis in den schönsten Wanderregionen der Schweiz ein.

Auf der Suche nach dem verlorenen Zaubertrank-Rezept

Auf der Suche nach dem verlorenen Zaubertrank-Rezept

Ein Wanderausflug wird zum Abenteuer: Die Coop Familienwanderung 2026 entführt Familien in eine interaktive Geschichte voller Rätsel und Überraschungen. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto «Die Helvetier und ihr Zaubertrank».

Über Helvetien ziehen dunkle Wolken auf: Die Römer sind dem geheimen Rezept auf der Spur. Nur Vrenix und Sepplix kennen den Weg, um die fehlenden Zutaten des Zaubertranks zu finden, doch sie brauchen eure Hilfe.

Gemeinsam mit Vrenix und Sepplix macht ihr euch auf den Weg, folgt versteckten Hinweisen und löst knifflige Rätsel. Entlang der Wanderroute lassen Schauspielerinnen und Schauspieler die Geschichte lebendig werden und ihr werdet selbst Teil des Abenteuers.

Die Coop Familienwanderung verbindet Bewegung, Natur und gemeinsame Erlebnisse mit einer fantasievollen Inszenierung. Perfekt für Familien, die draussen etwas Besonderes erleben wollen.

Das Abenteuer beginnt schon zu Hause: Mit einem exklusiven Hörspiel tauchen Kinder bereits vor der Wanderung in die Geschichte ein und können es kaum erwarten, selbst loszuziehen.

Die Coop Familienwanderung 2026 macht an mehreren Orten in der Schweiz und sogar in Liechtenstein Halt.

Freut euch auf spannende Begegnungen, interaktive Stationen und ein unvergessliches Familienerlebnis in der Schweizer Natur.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

0:00 Rätsel um den Zaubertrank: Ein Familienabenteuer voller Rätsel, Spass und Natur.

Jetzt Wunschtermin auswählen und Teil des Abenteuers werden Alle Tourdaten und Tickets gibt es unter

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.