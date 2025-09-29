Seit den 1880er-Jahren ist der Polyball ein fester Bestandteil des Zürcher Kulturlebens. Am 29. November 2025 verwandelt sich die ETH Zürich erneut in ein Gesamtkunstwerk, wenn der Ball unter dem Motto «Von der Muse geküsst» seine Tore öffnet.

Darum gehts Polyball 2025: Kunst, Musik und Tanz vereinen sich inspirierend

Das Motto «Von der Muse geküsst» verspricht eine sinnliche Ballnacht

Über 9’000 Gäste feiern auf 18 Tanzflächen mit 25 Live-Acts Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Seit über 130 Jahren begeistert der Polyball jährlich tausende Gäste mit einer einzigartigen Mischung aus Tradition, Kunst und festlicher Eleganz. Was einst unter dem Namen «Akademie» begann und karitativen Zwecken diente, ist heute Europas grösster dekorierter Ball. In den ehrwürdigen Hallen der ETH Zürich wird seit den 1950er-Jahren jedes Jahr ein neues Motto zum Leben erweckt – eine kreative Leitidee, die sich durch Dekoration, Musik und Programm zieht. Über 9’000 Gäste feiern bis in die frühen Morgenstunden in einer Kulisse, die von hunderten Freiwilligen mit viel Herzblut gestaltet wird.

Am 29. November 2025 ist es wieder so weit: Unter dem Motto «Von der Muse geküsst» entfaltet sich eine Ballnacht voller Inspiration und Sinnlichkeit. Die ETH Zürich wird in ein lebendiges Gesamtkunstwerk verwandelt, das Musik, Tanz, Malerei und Poesie vereint. 18 Tanzflächen, über 25 Live-Acts, ein Kino, ein Casino, Tanzshows sowie ein vielfältiges Gastroangebot bieten ein Erlebnis für alle Sinne.

Der Polyball ist weit mehr als ein Ball – er ist ein Fest für alle, die sich von Musik, Kunst und Atmosphäre verzaubern lassen möchten. Menschen jeden Alters und Hintergrunds kommen zusammen, um gemeinsam eine unvergessliche Nacht zu erleben.

Start Ticketverkauf: 1. Oktober 2025, 18.00 Uhr auf www.polyball.ch

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.