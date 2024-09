Am Donnerstag, 03.10.2024 dreht sich im Polestar Space Zürich alles um die Zukunft des Autos. Frank Rinderknecht, Pionier des Autodesigns, und Carla Welti, Gründerin & Direktorin von ArteFact GmbH und CARLABELLE diskutieren mit Stephan Sigrist von W.I.R.E. Sei dabei!

Der technologische Fortschritt wächst unaufhaltsam weiter und definiert das Auto neu. Während Elektromotoren als umweltfreundlichere Alternative zu Verbrennungsmotoren immer mehr an Bedeutung gewinnen, rücken aber auch Themen wie autonomes Fahren und massgeschneiderte Mobilitätslösungen zunehmend in den Fokus. Wie wird das Auto oder Zukunft aussehen? Welchen Anforderungen muss es erfüllen? Und welche Rolle spielen Emotionen und Fahrerlebnis dabei?

Am Polestar Future Talk gehen wir der Mobilität von morgen auf den Grund. Gemeinsam mit Frank Rinderknecht, Pionier des Autodesigns, und Carla Welti, Gründerin & Direktorin von ArteFact GmbH und das Gesicht von CARLABELLE, widmen wir uns unter der Moderation von Stephan Sigrist von W.I.R.E. der Frage, was echte Performance an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine auszeichnet.

Donnerstag 03. Oktober 2024 im Polestar Space Zürich, Sihlstrasse 9, 8001 Zürich

Donnerstag 03. Oktober 2024 im Polestar Space Zürich, Sihlstrasse 9, 8001 Zürich

Agenda:
18:00 - 18:30 Ankunft & Drinks
18:30 - 19:30 Podiumsdiskussion
19:30 - 21:30 Apéro & Networking

