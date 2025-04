Das SummerDays in Arbon vom 29. und 30. August bietet eine einzigartige Atmosphäre für Musikfans aller Generationen. Das familienfreundliche Festival lädt zum Geniessen, Tanzen und Entspannen direkt am Ufer des Bodensees ein. Tickets sind via summerdays.ch erhältlich.

Das idyllische SummerDays direkt am Bodensee lockt jährlich rund 24.000 Besucher:innen während zwei Tagen nach Arbon.

Am Festivalfreitag erwartet die Besucher:innen eine kraftvolle Show von Gianna Nannini, die mit ihrer markanten Stimme und italienischer Rockpower begeistert. Die Schweizer Kultband Patent Ochsner wird mit ihren gefühlvollen, poetischen Songs das Publikum in ihren Bann ziehen und einzigartige Emotionen wecken. Die Lovebugs kehren 2025 auf die Festivalbühnen zurück und sorgen auch am SummerDays mit eingängigen Melodien für gute Stimmung, während Gentleman mit seinem unverwechselbaren Reggae-Sound die Sommernacht zum Vibrieren bringt. Sens Unik machen auf ihrer Reunion-Tour als DIE Pioniergruppe des Schweizer Rap ebenfalls Halt in Arbon.

Der Samstag verspricht ein vielfältiges Musikprogramm: Den Auftakt macht Anna Rossinelli, die mit ihrer warmen Stimme und gefühlvollen Songs eine besondere Atmosphäre schafft. Kamrad ergänzt das Line-Up mit eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten. Loco Escrito heizt mit karibischen Rhythmen und lateinamerikanischer Energie ein, Nemo bringt seinen ESC-Hit, frische Beats und eine beeindruckende Bühnenpräsenz, während Sunrise Avenue-Frontmann Samu Haber mit charismatischem Pop-Rock das Publikum begeistert. Rap-Legende Sido wird mit seinen Hits und starken Beats die Menge zum Toben bringen. Die deutsche Singer-Songwriterin Lea wiederum überzeugt mit ihren gefühlvollen Balladen und modernen Pop-Sounds.

Seit der Festivalausgabe 2024 können alle Besucher:innen mit einem gültigen Festivalticket aus der ganzen Schweiz kostenlos anreisen. Dieses Angebot soll den CO₂-Fussabdruck des Festivals verringern und das nachhaltige Engagement der Veranstaltenden weiter stärken. 2024 wurde mit diesem Angebot erreicht, dass rund zehn Prozent mehr mit Zug oder Postauto ans Festival angereist sind.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.