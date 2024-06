Openair Bivio 2024

1/5

Das Openair Bivio feiert seinen vierten Geburtstag. Vom 11. bis 13. Juli 2024 wird auf stolzen 1800 Metern über dem Meeresspiegel, behütet von Felswänden und Berggipfeln, unter einem bezaubernden Sternenhimmel getanzt und gelacht. «Sehen, fühlen und hören» reflektieren das Openair Bivio. Charakteristisch für das Openair in Bivio ist das Träumen von Einfachheit, Klarheit und dem Zurückfinden zu dem, was wirklich zählt: Gemeinschaft.

Schweizer Acts auf drei Bühnen

Zum ersten Mal zeigt sich das Openair Bivio «presented by EWZ», allerdings erneut mit einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Line-Up.

Gestartet wird bereits am Donnerstagabend mit den beiden Residents DJ Pepe und Bonsai. Am Freitag eröffnet Chrisdalice den zweiten Festivaltag, gefolgt von Diosmos, Mount Jacinto, Velvet Two Stripes, Altes Haus und QZB. Abschliessend heizen Maxwell Smart und Matzipan dem Festival ein.

Am letzten Festivaltag bleiben ebenfalls keine Wünsche unerfüllt. Bereits um 13 Uhr starten Accept All Cookies. Anschliessend begleiten Nola Kin, J.Nunn, Sons of Morpheus, Irié, Walter und Walter Frosch durch den Tag. Den krönenden Abschluss auf der Hauptbühne der Ela Wiese macht KT Gorique, bevor Arthur Hnatek, Juus und Daisy das Openair ausklingen lassen.

Sei dabei! Die Tickets für das Openair Bivio sind auf der Homepage des Veranstalters verfügbar.

Die Tickets für das Openair Bivio sind auf der Homepage des Veranstalters verfügbar.

Infos und Tickets





Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.