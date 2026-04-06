OFFA 2026 sorgt für Frühlingsgefühle

Die OFFA 2026 bringt Bewegung in den Frühling. Sie setzt auf vielfältige Erlebniswelten – von Gesundheit und Longevity bis hin zu kreativen Highlights wie LEGO®-Themenwelten. Die 48. OFFA findet vom 15. bis 19. April 2026 auf dem Gelände der Olma Messen St.Gallen statt.

Mit dem OFFA Longevity Hub wird das Angebot rund um Gesundheit und Prävention in der Halle 9.1A gezielt ausgebaut. Unter dem Motto «gesund leben – heute und morgen» vereint der Bereich Themen wie Fitness, Ernährung, Gesundheitsförderung und Wellness.

Neue Sonderschauen und interaktive Formate

Im Foyer der St.Galler Kantonalbank Halle bietet die «tunOstschweiz» Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, an über 30 Experimentierstationen selbst aktiv zu werden. Durch Tüfteln und Ausprobieren erleben sie spielerisch, wie Technik und Naturwissenschaften funktionieren und lernen gleichzeitig passende Berufsfelder kennen. Die Sonderschau «Kleine Steine, grosse Welten» präsentiert eindrucksvolle LEGO®-Themenwelten, die von alpinen Landschaften bis zu Eisenbahnanlagen reichen. Ergänzend dazu können Besuchende einen eigens gestalteten OFFA-Legostein kaufen. Auch gesellschaftliche Themen sind fester Bestandteil der OFFA: In der Halle 3.1 feiert Obvita ihr 125-jähriges Jubiläum. Die Organisation setzt sich für die berufliche und soziale Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen ein.

Trendig in den Frühling

Trendbewusste Besuchende und kreative Labels treffen sich beim Designmarkt und bei der Trendplattform in der Halle 2.1. Hier werden Mode, Schmuck, Wohnaccessoires und weitere Designideen präsentiert. Zudem zeigt die OFFA-Modeschau täglich aktuelle Frühlings- und Sommerkollektionen auf dem Laufsteg – begleitet von Live-DJ-Beats.

Auftakt mit dem OFFA-Ziistig Die OFFA 2026 wird bereits am Dienstag, 14. April, mit dem «OFFA-Ziistig» eröffnet. An diesem Tag öffnen die Degustationshallen 4/5 und laden zum genussvollen Start in die Messewoche ein. Saisonabonnent:innen ausgewählter regionaler Sportvereine erhalten freien Eintritt. Die OFFA 2026 wird bereits am Dienstag, 14. April, mit dem «OFFA-Ziistig» eröffnet. An diesem Tag öffnen die Degustationshallen 4/5 und laden zum genussvollen Start in die Messewoche ein. Saisonabonnent:innen ausgewählter regionaler Sportvereine erhalten freien Eintritt. Mehr erfahren

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