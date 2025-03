Vom 9. bis 13. April 2025 verwandelt sich das Gelände der Olma Messen St.Gallen in eine Welt voller Spiel, Spass, Trends und kulinarischer Highlights. Erstmals absolvieren die Besuchenden der OFFA gemeinsam einen Rückwärtsmarathon in der St.Galler Kantonalbank Halle.

Das bunte Programm der 47. OFFA bietet allen Besucherinnen und Besuchern ein echtes Erlebnis. Foto: © Michael Huwiler

Schaffen die OFFA-Besuchenden zusammen einen Marathon – rückwärts? Diese Frage stellt sich im Foyer der St.Galler Kantonalbank Halle, wo die ProPuls Projektagentur GmbH einen einzigartigen Versuch wagt. Alle können mitmachen – unabhängig vom Fitnesslevel. Die gesamte St.Galler Kantonalbank Halle steht dieses Jahr im Zeichen von Sport, Freizeit und Tourismus.

Design, Kochshows und Tierwohl

In der Halle 2.1 präsentieren Designerinnen und Produzenten stilvolle Schmuckstücke, Deko und Notizbücher und treten in den Dialog mit trendbewussten Besuchenden. Im Bereich Genuss & Kulinarik locken köstliche Spezialitäten, während die Sonderschau «Zu Tisch an der OFFA» mit Live-Kochshows und dem Fisch- und Meeresfrüchtetag begeistert.

Gleichzeitig zeigen Expertinnen und Experten aus dem Naturmuseum St.Gallen, dem Wildpark Peter und Paul, BirdLife sowie Gartenbauprofis, wie alle zur Artenvielfalt beitragen können. Im Bereich Haus- und Heimtiere steht das tierische Wohl im Mittelpunkt: An der Sonderschau «Pfötchen und Co.» referieren Tierärztinnen und -ärzte sowie Fachleute über Tiermedizin, Tierpsychologie und Hundeerziehung.

OFFA-Pferdemesse

Die OFFA-Pferdemesse feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit besonderen Highlights: Ein Springkurs mit Springreitlegende Thomas Fuchs, die Hobby-Horsing-Prüfung auf dem Steckenpferd sowie die Horse-and-Dog-Show. Kinder können sich auf eine Schatzsuche im Pferdestall und Schnuppervoltigieren freuen.

Camping-Hotspot in der Halle 9.0

Für die nächsten Campingferien: In der Halle 9.0 präsentiert die grösste regionale Messe für Camping und Campingzubehör der Schweiz (OCA) die Trends der Campingbranche.

Noch mehr OFFA-Erlebnisse

Die OFFA startet offiziell am 9. April, doch bereits am 8. April um 16 Uhr beginnt der OFFA-Ziistig in den Degustationshallen 4 und 5 – Besitzerinnen und Besitzer eines FCSG-Saisonabos nehmen kostenlos teil. Mit dem OFFA-Säntis-Hit hält zudem das Erlebnis noch länger an: Mit diesem Kombi-Angebot gibt es einen Tageseintritt an die OFFA sowie Berg- und Talfahrt auf den Säntis inklusive Mittagessen auf dem Gipfel. Mehr Infos: www.offa.ch/saentis.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.