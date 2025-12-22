Abseits vom Asphalt auf zwei Rädern neue Wege erkunden. Twerenbold macht dieses NATURNAHE ERLEBNIS mit einem brandneuen Produkt einem breiten Publikum zugänglich: E-Gravelbike-Ferien!

ZENO VAN ESSEL

Leicht und fast lautlos durch malerische Landschaften gleiten. Verborgene Wege entdecken, die zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen. Den Wind im Gesicht spüren, frische Luft atmen und die Natur in ihrer reinsten Form geniessen. Eine Reise mit dem E-Gravelbike verspricht eine Kombination all dieser Zweiradgefühle – ein Abenteuer, das Twerenbold jetzt für alle erlebbar macht. Denn das E-Gravelbike kombiniert die besten Eigenschaften aus zwei Welten: die Agilität eines Rennrads mit der Geländegängigkeit eines Mountainbikes. Die breiteren, profilierten Reifen eines E-Gravelbikes sorgen für Komfort und Sicherheit auf glattem Asphalt, holprigen Feldwegen und verschlungenen Waldpfaden. Diese Vielseitigkeit macht es zum idealen Begleiter für alle, die eine neue Dimension des Radfahrens kennenlernen wollen, abseits des Verkehrs und mitten in der Natur.

Das E-Gravelbike bietet dazu die perfekte Symbiose aus sportlicher Betätigung und technologischer Unterstützung. Davon ist auch Fredy Steiner, in den 1960ern Schweizer Top-Radsportler, der auch heute noch beachtliche Jahreskilometer auf dem Sattel bewältigt, überzeugt. Er hat mitgeholfen, für Twerenbold das neue E-Gravelbike-Produkt zu entwickeln: «‹E› bedeutet: Ich kann heute Velo fahren gehen, morgen auch und übermorgen gleich noch einmal – denn dank der Unterstützung braucht man weniger Erholungszeit.» Der Antrieb liefert genau dann die nötige Kraft, wenn man sie braucht. So werden auch anspruchsvolle Touren zum reinen Genuss, und die Landschaft steht im Mittelpunkt.

Den Trend perfektioniert, das hat Twerenbold gemeinsam mit Radsportlegende Franco Marvulli. Zusammen wurden exklusive E-Gravelbike-Reisen gestaltet. «Wir haben erkannt, welches Potenzial in dieser neuen Art des Reisens steckt», sagt Marvulli. «Es geht darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben, die Natur zu geniessen und sportlich aktiv zu sein, ohne sich zu überfordern. Wir haben Routen zusammengestellt, die Abenteuer und Genuss perfekt miteinander verbinden.»

Modernste Technologie macht es möglich: Der ultraleichte Carbonrahmen mit dem nahezu unsichtbar integrierten Maxon-Motor bietet eine völlig neue Erfahrung. Mit 250 Watt Dauerleistung und bis zu 620 Watt Spitzenleistung unterstützt dieser Antrieb präzise und effizient. Die 400-Wh-Batterie ermöglicht lange Touren ohne Reichweitenängste. Der Motor ist so diskret, man spürt ihn kaum – ein echtes Gravelbike-Feeling mit adaptiver Elektropower.

Ab ins Dolomitenabenteuer! Diese exklusive Gravelbike-Reise von Twerenbold führt ins malerische Pustertal. Auf sorgfältig ausgewählten Wegen, die durch weite Landschaften, vorbei an glitzernden Seen und durch idyllische Wälder führen, kann man die Faszination des E-Gravelns hautnah erleben. Begleitet von erfahrenen Guides und in der Gesellschaft von Gleichgesinnten, wird jede Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es ist die perfekte Gelegenheit, eine neue Art von Veloferien zu erkunden und die Abenteuerlust zu entfachen. Fredy Steiner, der die Tour mit dem E-Gravelbike bereits absolviert hat, beschreibt seine Erfahrung so: «Die Berge, die Ausblicke, die Wege – dazu die sanfte Kraft des E-Gravelbikes und das Gefühl der Freiheit mit jeder Pedalumdrehung –, das ist wirklich ein Velotraum!»

VERENA SCHÜTZ ist bei Twerenbold Reisen Product-Managerin Veloreisen und hat E-Graveln zusammen mit Radsportlegende Franco Marvulli getestet.

Frau Schütz, was genau ist ein E-Gravelbike?

Ein E-Gravelbike ist ein sportliches Fahrrad, komfortabler als ein Rennrad und schneller als ein Mountainbike. Es überzeugt auf der Strasse und im Gelände, da es mit breiteren Reifen Unebenheiten abfedern kann und mehr Flexibilität ermöglicht.

Twerenbold lanciert mit E-Gravelbike-Reisen ein neues Angebot. Wie unterscheidet sich dieses von Ihren bestehenden Veloreisen?

Zwischen unseren genussvollen E-BikeReisen und den sportlichen E-Mountainbike-Reisen gibts noch viel zu entdecken. Wir erschliessen die zahllosen Feldwege durch Landschaften mit Wäldern, Seen und Hügeln – die perfekte Mischung aus Naturerlebnis und sportlicher Aktivität.

Die erste Reise führt ins Pustertal. Warum gerade dorthin?

Wir führen dort schon seit vielen Jahren E-Bike-Reisen durch. Dank unserer vertrauensvollen Partnerschaft mit einem lokalen Hotelier, selbst begeisterter Velofahrer, konnten wir ein erstklassiges Programm zusammenstellen.

Eignen sich die E-Gravelbike-Reisen von Twerenbold auch für GravelEinsteiger oder -Einsteigerinnen?

Unsere E-Gravel-Touren sind keine Hochleistungsreisen. Der Fokus liegt auf dem gemeinsamen Erlebnis und dem Genuss. Unsere erfahrenen Guides stellen sicher, dass sich alle wohlfühlen. Dennoch ist es sinnvoll, wenn man etwas Erfahrung mit Gravelstrecken mitbringt.

7 TAGE E-GRAVELBIKE-REISE INS PUSTERTAL MIT TWERENBOLD AB CHF 1445.–! Inbegriffen: Komfortklassebus mit Veloanhänger, Übernachtung im Hotel Weisses Lamm, 6 × Halbpension, Velo- & Touristikausflüge gemäss Programm, Twerenbold-Velo-Shirt, erfahrene Veloreiseleitung & Reisechauffeur, CO2-Klimaschutzbeitrag myclimate. Reisedaten 31.05. – 06.06.2026 (mit Franco Marvulli); 07.06. – 13.06.2026; 14.06. – 20.06.2026 Inbegriffen: Komfortklassebus mit Veloanhänger, Übernachtung im Hotel Weisses Lamm, 6 × Halbpension, Velo- & Touristikausflüge gemäss Programm, Twerenbold-Velo-Shirt, erfahrene Veloreiseleitung & Reisechauffeur, CO2-Klimaschutzbeitrag myclimate. Reisedaten 31.05. – 06.06.2026 (mit Franco Marvulli); 07.06. – 13.06.2026; 14.06. – 20.06.2026 Mehr erfahren

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.