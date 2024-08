Die Mobilitätsmesse E-nova Mobility Experience kehrt nach ihrem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr zurück und verwandelt den Europaplatz in Zürich vom 6. bis 8. September 2024 erneut in eine einzigartige Erlebniswelt der nachhaltigen Zukunftsmobilität.

Nachhaltige Mobilität entdecken an der E-nova in Zürich

Die Mobilitätsmesse E-nova Mobility Experience kehrt nach ihrem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr zurück und verwandelt den Europaplatz in Zürich vom 6. bis 8. September 2024 erneut in eine einzigartige Erlebniswelt der nachhaltigen Zukunftsmobilität.

Die E-nova ist eine Erlebnismesse, die Besucherinnen und Besucher nachhaltige Mobilitätslösungen zum Anfassen, Testen und Ausprobieren bietet. Im öffentlichen Raum und unter freiem Himmel können E-Scooter, E-Bikes, Elektroautos, E-Motorräder und Wasserstofffahrzeuge getestet und erfahren werden. «Noch immer kursieren viele Mythen rund um Elektromobilität. Durch das direkte Erleben können wir Hemmschwellen abbauen und zeigen, wie viel Freude nachhaltige Mobilität machen kann», erklärt Fabienne Kleiner, Mitinhaberin des Veranstalters echowerk und Initiatorin der E-nova Mobility Experience.

Von Premium-Fahrzeugen bis hin zu erschwinglichen Lösungen – die E-nova vereint eine breite Palette an Ausstellern

Besucherinnen und Besucher werden dazu eingeladen, die eigenen Mobilitätsbedürfnisse zu überdenken und herauszufinden, welche Fortbewegungsart am besten zu ihnen passt. Neben bekannten Automarken wie Volvo, Genesis und Citroën präsentieren auch Start-ups ihre Innovationen, darunter das One Wheel von Urban Drive und HYRYD mit ihren Wasserstoff-Bikes. Ausserdem werden einige Modelle an der E-nova zum ersten Mal zu sehen sein, so der Glider von Lime und der PURE-Scooter von McLaren, gezeigt vom TCS.

Spontan eine Spritztour durch Zürich machen

Dank des zentralen Messestandorts bietet sich die E-nova auch für einen spontanen Besuch an: Auf dem Weg in die Zürcher Innenstadt oder zum Hauptbahnhof kann kostenlos zwischen den Ständen flaniert und ausprobiert werden, was einen anspricht. Die E-nova verspricht ein lebendiges Wochenende mit spannenden Erlebnissen und unvergesslichen Momenten – nicht nur für Erwachsene. Am Kids E-Race kommen auch die Kleinsten auf ihre Kosten und zu jeder Menge Spass und an der One Wheel Show von Urban Drive kann man die spektakulären Tricks eines One Wheel-Profis bestaunen.

Kostenlose Testfahrten können jetzt schon über e-nova.ch gebucht werden.





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.