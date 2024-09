Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen über Generationen, Kulturen und geografische Grenzen hinweg verbindet. Von der Berghütte bis in den urbanen Club – Musik hat die Kraft, Stadt und Land, Jung und Alt, Männer und Frauen zu vereinen. Die Bank Cler sieht in dieser Vielfalt ein grosses Potenzial und setzt sich gezielt für die Förderung der Schweizer Musikszene ein. Mit dem Förderprogramm riser by ALLINEED ermöglicht die Bank jungen Musikerinnen und Musiker eine nachhaltige Unterstützung in den entscheidenden Phasen ihrer Karriere.

Nachhaltige Talentförderung: Nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein Sprungbrett

Während viele Talentprogramme auf einmalige Wettbewerbe setzen, geht die Förderung durch riser und die Bank Cler weit darüber hinaus. Angehende Bands, Solo-Künstlerinnen und Künstler und sogar Orchestermusikerinnen und Musiker profitieren von einer langfristigen und nachhaltigen Unterstützung. Der Fokus liegt darauf, die Talente nicht nur kurzfristig auf die Bühne zu bringen, sondern sie während des wichtigsten Abschnitts ihrer Karriere zu begleiten – von der ersten Studioaufnahme bis zum Auftritt vor grossem Publikum.

Ob Pop, Rock oder Klassik – die Bank Cler fördert die Vielfalt der Schweizer Musikszene. Dabei stehen nicht nur Auftritte auf grossen Bühnen im Vordergrund, sondern auch die Chance, sich in professionellen Studios weiterzuentwickeln und von erfahrenen Coaches und Produzenten zu lernen.

riser bringt den Nachwuchs auf die grossen Bühnen

Durch die Zusammenarbeit mit riser erhalten junge Künstlerinnen und Künstler die Chance, auf renommierten Bühnen zu stehen und erste Erfahrungen vor grossem Publikum zu sammeln. Ein Paradebeispiel sind Künstlerinnen und Künstler wie Lou Combo und die Dangel Twins, die durch riser ihre ersten grossen Auftritte absolvierten. Die Dangel Twins konnten durch riser auf der legendären Playa Soleil-Bühne in Ibiza performen und sich damit einen Namen in der elektronischen Musikszene machen.

„Für viele dieser Talente ist es der erste Schritt ins Rampenlicht. Diese Plattform gibt ihnen die nötige Bühne, um zu wachsen“, erklärt Gregor Eicher, Leiter Marketing und Sales der Bank Cler.

Die Bank Cler als Förderer der Musikkultur

Mit ihrer Unterstützung von riser setzt die Bank Cler ein Zeichen: Sie investiert nicht nur in die Talente von heute, sondern in die Musikszene von morgen. „Musik ist mehr als nur Unterhaltung. Sie ist ein wichtiger Teil unserer Kultur, und wir sind stolz darauf, jungen Talenten den Weg zu ebnen“, so Eicher weiter. Die Förderung geht weit über finanzielle Unterstützung hinaus – es geht um die langfristige Entwicklung einer vielfältigen und lebendigen Musiklandschaft in der Schweiz.

Durch die Unterstützung von riser zeigt die Bank Cler, dass sie nicht nur als Bank, sondern auch als Partner der Schweizer Kultur einen bedeutenden Beitrag leistet.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis zur Klassik. Wir unterstützen angehende Bands, Solo-Künstlerinnen und Künstler und Orchestermusikerinnen und Musiker nicht nur durch einmalige Preisvergaben, sondern begleiten sie national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten.

