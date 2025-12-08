In den MS Sports Camps treffen Sport, Spass und Gesundheit aufeinander: Dank vielfältiger Bewegung, ausgewogener Ernährung und der Unterstützung von Partnern sammeln Kinder wichtige Erfahrungen für einen aktiven, gesunden Alltag – und jede Menge neue Energie.

Gesunde Ernährung & starke Partnerschaften

Die MS Sports Camps bieten nicht nur eine Woche voller Action, Freude und Bewegung, sondern tragen einen bedeutenden Teil zur Jugendsport- sowie Gesundheitsförderung bei. Deshalb legen wir grossen Wert auf ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm sowie auf eine ausgewogene, sportgerechte Ernährung. Dank starker Partnerschaften können wir den Kids täglich frische und nahrhafte Mahlzeiten anbieten: Bschüssig verwöhnt sie mit feinen Schweizer Teigwaren, Brunos Salatsaucen sorgt für den geschmackvollen Twist beim Salat, während Emmentaler AOP und Planted hochwertige Proteine für den sportlichen Alltag liefern. Der Schweizer Obstverband rundet das Angebot mit knackigen Vitaminen für den gesunden Snack zwischendurch ab.

CONCORDIA als Bewegungspartnerin der MS Sports Camps

Die CONCORDIA ist offizielle Gesundheitspartnerin der MS Sports Camps. In den Camps werden neben dem bereichernden Sportprogramm auch Möglichkeiten zur aktiven Erholung am Mittag geschaffen. Ein Highlight ist das CONCORDIA Bewegungsprogramm, das an einem Mittag im Camp für neue Stärke und frische Energie sorgt – mit Übungen für Kraft, Gleichgewicht und Entspannung. «Wenn wir die Kleinsten für das Thema, zum Beispiel durch das vielseitige Bewegungsangebot von MS Sports, begeistern können und sie diese in die Familie tragen, leisten wir einen grossen Beitrag zu dieser Zielerreichung», sagt Philipp Lehmann, Stv. Leiter Marketing. «Deshalb wollen wir heute die junge Generation für das Thema Gesundheit und Bewegung begeistern, damit sie in Zukunft als Botschafterinnen und Botschafter für eine gesunde Bevölkerung unterwegs sein können», fügt er weiter an. Die Zusammenarbeit zeigt: Ernährung, Bewegung und Erholung gehören untrennbar zusammen – und machen die MS Sports Camps zu einem inspirierenden Ort, an dem Kids nicht nur Sport treiben, sondern auch wertvolle Gesundheitskompetenz fürs Leben mitnehmen.

