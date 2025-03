Entlastung für Eltern in den Schulferien

Die Schulferien bieten den Kindern eine spannende Zeit voller unvergesslicher Erlebnisse – doch für Eltern bedeuten sie oft eine organisatorische Herausforderung. Wer betreut die Kinder, wenn die Arbeit ruft? Wie lassen sich Alltag, Job und Haushalt bestmöglich vereinbaren? Eine ideale Lösung bieten die MS Sports Camps. Sie ermöglichen jährlich rund 20'000 Kindern und Jugendlichen spassige Ferienwochen. Mit 420 Camps an über 260 Standorten ist MS Sports als grösster Camp-Anbieter schweizweit tätig.

Bewegung, Spass und neue Freundschaften

In den Schulferien sollen Kinder von Montag bis Freitag eine tolle Freizeitbeschäftigung ganz in der Nähe ausüben können. Die Tagescamps dauern jeweils von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Nebst einer grossen Sportartenvielfalt bietet MS Sports auch Camps mit Übernachtung und 24h-Betreuung. Um die Eltern noch weiter unterstützen zu können, werden in diesem Jahr neu auch Camps mit Zusatzbetreuung angeboten, sodass sich die Betreuungszeit von 8 bis 17:30 Uhr erweitert. Ein kompetentes Trainerteam begleitet die Teilnehmenden, wodurch die Kids in besten Händen sind und die Eltern sich sorglos auf ihren Alltag konzentrieren können.

1/9 Swisscom Football Camps

Mehr Zeit für das Wesentliche dank starker Partnerschaften

Nebst der Betreuung der Kinder stehen Eltern vor weiteren Herausforderungen: Haushalt, Wäsche und Kochen rauben oft wertvolle Zeit. Doch mit den Partnern von MS Sports lässt sich der Alltag erleichtern. Die Rotel AG bietet clevere Haushaltsgeräte, die das Kochen und Reinigen erleichtern und engagiert sich zugleich als Titelsponsor der Rotel Racket Camps. «Die Camps schaffen nicht nur eine Umgebung, in der Kinder ihre Fähigkeiten verbessern können, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl, das Teamgeist und Zusammenarbeit fördert», erläutert Christoph Kiefer (CEO Rotel AG) die Hintergründe der Zusammenarbeit. Mit hochwertigen Waschmaschinen und Waschmitteln von Huwa (R. Hunziker AG) werden die Kleider der über 500 MS Sports Trainer:innen effizient gereinigt – zeitsparend und mit besten Ergebnissen. Airex sorgt mit erstklassigen Trainingsmatten dafür, dass Eltern ihre Fitness und Beweglichkeit trainieren können – ideal, um Energie für den Alltag zu tanken. Die Kinder dürfen die Matten in den ALDI Sportcamps sowie in den Victorinox Outdoor & Sport Camps zudem gleich selber ausprobieren. Dank all dieser Partner bleibt mehr Zeit für die schönen Momente.

Verlosung von 3 Camp-Plätzen und Rabatt-Code: Nutze deine Chance! MS Sports verlost 3 x 1 Campplatz in einem Tagescamp deiner Wahl! Schreibe dazu eine E-Mail an info@mssports.ch mit dem Betreff «Verlosung Campplatz Blick» bis zum 2. April 2025. Am 3. April 2025 werden die Gewinner*innen per E-Mail kontaktiert. Viel Glück! Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2025 seiner Wahl (Gutscheincode ringier25 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 30.04.2025). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.