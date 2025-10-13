Wenn sich am 22. und 29. November 2025 die Sonne hinter den schneebedeckten Gipfeln von Engelberg senkt, wird auf 1’800 Metern über Meer ein neues Kapitel alpiner Clubkultur aufgeschlagen.

Moving Mountain verwandelt die Trübsee-Terrasse auf dem Titlis in eine Bühne zwischen Himmel und Erde. Hinter dem Projekt stehen drei starke Partner – der Basler Club Nordstern, das internationale Musiklabel All I Need von Andrea Oliva und die Titlis Bergbahnen. Gemeinsam bringen sie elektronische Musik dorthin, wo man sie bisher nur selten erleben konnte: mitten in die hochalpine Stille.

Was in Basel als Moving City begann, findet auf dem Titlis seine konsequente Weiterführung. Wo sonst urbane Beats in Industriehallen oder Hafenarealen pulsieren, treffen sie nun auf kristallklare Bergluft und ein Panorama, das einem den Atem raubt.

Rund 2’000 Gäste werden pro Wochenende erwartet und du kannst live dabei sein. Die erste Verkaufsrunde ist bereits vergriffen – hol dir jetzt dein Ticket oder Paket jetzt hier in der zweiten Runde.

Für die magischen Sets sind die folgenden internationalen Top-Acts zuständig:

Andrea Oliva

Kölsch

Awen

SAMM b2b Ajna

1/4 Andrea Oliva

All I Need steht für hochwertige elektronische Musik mit Seele und dieses Versprechen wird auf dem Titlis eingelöst. Neben den Headlinern treten auch ausgewählte riser.electronic artists auf, die die aufstrebende Generation der Schweizer Clubszene repräsentieren und für frische Energie sorgen. So entsteht ein Line-up, das nicht nur globale Namen vereint, sondern auch lokale Talente ins Rampenlicht rückt.

Mit Moving Mountain wird der Titlis zur Bühne für ein Erlebnis, das über Musik hinausgeht – ein Zusammenspiel aus Sound, Natur und Emotion. Engelberg wird zur Destination für alle, die elektronische Musik lieben und sie in einer neuen Dimension erfahren wollen.

Tickets – ob Regular, VIP oder als Hotel Package – sind ab sofort erhältlich unter:

nordstern.shop.bookinea.app/de/c/moving-mountain-engelberg-we1-1208

Wer die Magie von Moving Mountain live erlebt, wird erfahren, dass manche Beats einfach besser klingen in den Bergen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.