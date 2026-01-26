Neuheiten 2026, Trends und Marken – dazu Shows, Action und Party. Zum Saisonstart wird Zürich-Oerlikon zum Hotspot: Aussteller präsentieren neue Modelle, Zubehör und Innovationen der Saison 2026, ergänzt durch Shows und Talks.

Nach dem Aus der SWISS-MOTO bringt die MOTO-ZÜRICH die Motorradwelt zurück ins Herz von Zürich – kompakt, modern und voller Energie. Vom 20. bis 22. Februar 2026 wird Zürich-Oerlikon (StageOne und Halle 550) zum Treffpunkt für alle, die Neuheiten der Saison 2026 erleben und den Puls der Motorradwelt spüren möchten – egal, ob du selbst fährst oder einfach einmal Motorradluft schnuppern willst. Ob Supersport, Adventure oder Urban: hier findest du deinen Sound.

Über 70 Aussteller präsentieren die Neuheiten der Saison 2026, Bekleidung und Zubehör. Das Angebot reicht von den aktuellen Modellen und Innovationen bis zu individuellen Lösungen rund ums Motorrad. Dazu kommen ausgewählte Umbauten, die die Vielfalt der Szene zwischen Performance, Design und Handwerk zeigen.

Das Angebot wird durch ein Programm ergänzt, das über Prospekte hinausgeht und Erlebnisse schafft: In der Live-Arena stehen Menschen und Geschichten im Fokus – mit Talks, Live-Interviews, Onboard-Momenten und starken Highlights auf der Bühne. Für zusätzliche Spannung sorgen Streetbike-Freestyle-Shows: Erfahrene Piloten zeigen Präzision und Kontrolle auf höchstem Niveau. Mit dabei ist auch der jüngste Streetbike-Freestyle-Pilot Europas. Der 15-Jährige sorgt bereits jetzt für staunende Gesichter.

Wer nicht nur zuschauen möchte, kann selbst aufsteigen: Bei der Pitbike Experience fährst du in einem kontrollierten Setup auf die Strecke. In Talks und Interviews geben Persönlichkeiten Einblicke in die Themen Linienwahl, Bremspunkte und die mentale Seite zwischen Mut, Präzision und Kontrolle. Alles wird verständlich erklärt, auch für Neulinge.

Für Genuss ist ebenfalls gesorgt: Food-Angebote und Bars laden zum Verweilen ein. Und am Samstagabend wird gefeiert: Die MOTO-ZÜRICH Party bringt Musik, Drinks und die richtige Stimmung – der perfekte Abschluss nach einem Tag voller Eindrücke. Tickets & Infos:

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.