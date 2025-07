Mit tollen Angeboten und dem Versprechen eines herausragenden Kundenservices ging der Newcomer am 15. Juni 2024 an den Start - der unverwechselbare Ansatz etablierte sich schnell. Heute blickt man mit über 50'000 Kunden und zwei Standorten in Zürich und Winterthur voller Stolz auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Technikpionier mit eigenem Mobilfunk-Kernnetzwerk

Spusu ist ein sogenannter «Full-MVNO». Vom Netzbetreiber nutzt man nur die Sendemasten. Das Kernnetzwerk, also die gesamte Intelligenz des Mobilfunks, hat das Unternehmen selbst entwickelt – das ist bisher nur wenigen weltweit gelungen. Andere Anbieter greifen auf Technik von Nokia, Huawei oder Ericsson zurück und müssen dafür hohe Lizenzgebühren bezahlen.

«Durch die gebündelte Inhouse-Kompetenz können wir jederzeit schnell und zielgerichtet agieren und sind unabhängig von externen Dienstleistern. Gleichzeitig sparen wir die hohen Lizenz- und Wartungskosten, was uns einen erheblichen Wettbewerbsvorteil einbringt. So können wir unseren Kundinnen und Kunden bestmögliche Angebote zu leistbaren und fairen Preisen bieten», so spusu- Gründer und -Geschäftsführer Franz Pichler.

Kundenservice, der begeistert

Nicht nur in Sachen Technik gilt spusu als «Selbermacher». Auch der Kundenservice ist komplett hausintern in Zürich und Winterthur organisiert und umfasst ausschliesslich eigene Mitarbeiter. Um höchste Qualität und schnelle Abhebezeiten sicherzustellen, gibt es bei spusu weder Chatbots noch ausgelagerte Callcenter.

Als Vorreiter der Branche nimmt das Service-Team in einer Rekordgeschwindigkeit von unter zehn Sekunden das Telefon ab, um Anfragen auf Schweizerdeutsch, Italienisch oder Französisch zu beantworten. Zusätzlich bietet spusu über WhatsApp raschen und unkomplizierten Support.

Im Fokus des Qualitätsanbieters steht die Zufriedenheit der Kunden. Wie sehr diese Bemühungen und der einzigartige Service geschätzt werden, zeigt sich deutlich in den Bewertungen auf Google oder Trustpilot. «Es ist schön zu sehen, dass unsere Kunden so glücklich mit unseren Abos sind. Das freut uns irrsinnig», zeigt sich Franz Pichler begeistert.

Einfach. me nschlich. fair

Ganz gemäss dem Firmenmotto setzt spusu auf Mobilfunk ohne Kompromisse. Im Vordergrund stehen Transparenz und Kundennähe – ganz ohne versteckte Kosten oder Mindestvertragsdauer.

Ein Anbieterwechsel gelingt dank einfacher Prozesse schnell und unkompliziert. Die Aktivierung des Abos ist flexibel bis zu sechs Monate nach Vertragsabschluss möglich.

Damit Kunden auch über die Landesgrenzen hinaus unbekümmert surfen können, beinhalten alle Angebote kostenloses EU-Roaming – perfekt für die anstehenden Sommerferien.

Die attraktiven Abos, modernste Technologie und der klare Kundenfokus von spusu setzen neue Standards am Schweizer Mobilfunkmarkt. Mit über 50.000 Kunden in nur zwölf Monaten hat das Unternehmen einen fulminanten Start hingelegt. «Wir sind wirklich stolz auf unsere bisherige Entwicklung. Was für uns zählt, ist die Zufriedenheit unserer Kunden - daran werden wir auch künftig arbeiten», so Franz Pichler. Zum Jubiläum bietet spusu das Abo «spusu legendär» mit unlimitiertem Datenvolumen im 5G-Netz, unlimitierten Minuten und SMS um nur CHF 19.90. Ausserdem inkludiert: 10 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU-Roaming. Als besonderes Special zum ersten Geburtstag und in Anlehnung an den bevorstehenden Nationalfeiertag erstrahlt die Website spusu.ch seit 21. Juli auf Schweizerdeutsch. In diesem Sinne: Alles Gueti spusu. Uf vill witeri Johr mit Handy-Abos ohni versteckti Chöste!

