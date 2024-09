«Mit MS Sports können wir jeden Sportevent organisieren»

Weshalb organisiert MS Sports neben Sportcamps für 20'000 Kids auch weitere Events?

Mario Sager: Wir verfügen mit unseren 38 festangestellten Mitarbeitenden über ein starkes Team mit sehr viel Erfahrung in der Eventorganisation. Da die Camps jeweils von Montag bis Freitag in den Schulferien stattfinden, nutzen wir die Zwischenzeiten sowie die Wochenenden für andere Events. So bieten wir mehr Teammitgliedern eine Vollzeitstelle und sind durchgehend ausgelastet.

Welche Events organisiert ihr momentan?

Derzeit sind wir bei zahlreichen Veranstaltungen aktiv, entweder in der Gesamtorganisation oder in spezifischen Bereichen. Zu den grösseren Events zählen das Volg Dorfturnier, die Swiss Ice Hockey School Trophy, das Bschüssig Hallenmasters und ein Firmenjubiläum eines Grossunternehmens. Zudem betreuen wir Events an Schulen wie Bike Control, die Projektsportwoche in Murten FR und den Sporttag in Magden AG. Auch bei Teilaufträgen wie der Tour de Suisse, dem Duathlon Zofingen, dem Jungfrau Marathon oder dem Hallwilerseelauf sind wir im Einsatz.

Auf welchen Event freust du dich am meisten?

Besonders gespannt bin ich auf den Erlebnistag von rundumxond.ch am 16. November im OYM in Cham. Dieses Projekt, das ich mit MS Sports und dem «Schweizerischen Verein für ganzheitliche Gesundheit» ins Leben gerufen habe, bietet eine tolle Plattform für Familien. Über 20 Speaker werden zu Gesundheitsthemen sprechen. Während die Kinder in spannenden Programmen betreut werden, können sich die Eltern wertvolles Wissen aneignen. Weitere Infos gibt es unter https://rundumxond.ch.

Wie herausfordernd ist die Logistik für die Events?

Für die meisten ist sie sehr herausfordernd. Wir verfügen mittlerweile über drei grosse Warenlager und zahlreiche Eventtools, die wir auch vermieten. Oftmals gehen die Bedürfnisse von Kindern an Events vergessen. Wir bauen daher Sportecken für Kinder auf, so zum Beispiel beim Kinderland Openair, wo wir seit zwei Jahren an allen Konzerten vertreten sind. Diese Angebote kommen sowohl bei Kindern als auch bei Eltern super an.

Warum sollte man mit MS Sports zusammenarbeiten?

Wir sind leidenschaftlich bei der Sache und verfügen über ein engagiertes Team, das wir stetig erweitern (siehe Kasten). Unsere Arbeitsweise ist effizient und unkompliziert. Dafür bieten wir faire Honorare, so dass unseren Kunden mehr Budget für den Event selbst zur Verfügung steht. Wir haben uns bereits bewährt: Während des Sommers organisieren wir bis zu 40 Sportcamps pro Woche und behalten dabei stets den Überblick. Diese Qualität gewährleisten wir auch bei der Organisation unserer Events.

Ausbau des MS Sports Event-Teams Zur Verstärkung des MS Sports Event-Teams suchen wir per 1. Dezember 2024 oder nach Vereinbarung eine*n Projektleiter*in für Events (50-100% Pensum). Du interessierst dich für eine spannende und herausfordernde Aufgabe in einer nationalen Sport- und Eventagentur? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung per E-Mail an Enrico Heiner (e.heiner@mssports.ch). Hier findest du den detaillierten Stellenbeschrieb





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.