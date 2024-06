Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Copilot+ PCs sind die schnellsten und intelligentesten Windows-PCs, die je gebaut wurden. Mit einem neuen leistungsstarken Prozessor, der 40+ NPU TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) ermöglicht, einer ganztägigen Akkulaufzeit und Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen können Sie mit Copilot+ PCs Features nutzen, die auf keinem anderen PC möglich sind. Finden und merken Sie sich mit «Recall» ganz einfach alles, was Sie auf Ihrem PC je gesehen haben, generieren und verfeinern Sie KI-Bilder nahezu in Echtzeit direkt auf dem Gerät mit «Cocreator» und überbrücken Sie Sprachbarrieren mit «Live Captions», die Audiodateien aus über 40 Sprachen ins Englische übersetzen.

Diese Funktionen werden auf einer Reihe von dünnen, leichten und formschönen Geräten von Microsoft Surface und unseren OEM-Partnern Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo and Samsung zum Leben erweckt. Die neuen Microsoft Surface Geräte sind per sofort oder auf Vorbestellung bei BRACK.CH verfügbar.

Die am 20. Mai 2024 vorgestellten Copilot+ PCs sind nur der Anfang. Im vergangenen Jahr haben wir ein sehr hohes Innovationstempo von KI in der Cloud erlebt, wobei Copilot uns Möglichkeiten eröffnet hat, die wir nicht für denkbar gehalten hätten. Jetzt beginnt ein neues Kapitel mit KI-Innovationen direkt auf dem Gerät. Dafür haben wir den PC von Grund auf neu konzipiert – vom Prozessor über das Betriebssystem und die Anwendungsebene bis hin zur Cloud – und dabei KI in den Mittelpunkt gestellt, was die bedeutendste Veränderung der Windows-Plattform seit Jahrzehnten darstellt.

Die schnellsten und sichersten Windows-PCs, die jemals gebaut wurden

Wir haben eine völlig neue Systemarchitektur eingeführt, um die Leistung von CPU, GPU und der neuen Hochleistungs-NPU (Neural Processing Unit) zu vereinen. Verbunden mit und erweitert durch die grossen Sprachmodelle (LLMs), die in unserer Azure Cloud zusammen mit kleinen Sprachmodellen (SLMs) ausgeführt werden, können Copilot+ PCs ein noch nie dagewesenes Leistungsniveau erreichen. Sie sind bis zu 20-mal leistungsfähiger [1] und bis zu 100-mal so effizient [2] für die Ausführung von KI-Workloads und ermöglichen mehr Geschwindigkeit bei KI-Prozessen. Sie übertreffen das MacBook Air 15″ von Apple um bis zu 58 % bei der anhaltenden Multithreading-Performance [3] und bieten gleichzeitig eine ganztägige Batterielaufzeit. Mit sehr hoher Effizienz können Copilot+ PCs mit einer einzigen Akku-Ladung bis zu 22 Stunden lokale Videowiedergabe oder 15 Stunden Surfen im Internet liefern.[4] Das ist bis zu 20 % mehr Akkulaufzeit bei lokaler Videowiedergabe als beim MacBook Air 15″.[5]

Windows hat nun die beste Implementierung von Apps auf dem schnellsten Chip, beginnend mit Qualcomm. Wir bieten nun mehr native ARM64-Erfahrungen als je zuvor, einschliesslich unserer schnellsten Implementierung von Microsoft 365-Apps, wie Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive und OneNote. Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve und viele mehr laufen jetzt nativ auf ARM und ermöglichen eine hervorragende Leistung. Weitere zusätzliche Apps wie Slack, werden später in diesem Jahr veröffentlicht. Tatsächlich verbringen Menschen 87 % der gesamten App-Minuten in Anwendungen, die native ARM-Versionen haben.[6] Mit dem leistungsstarken neuen Emulator Prism laufen Apps hervorragend, egal ob nativ oder emuliert.

Jeder Copilot+ PC ist direkt ab dem Auspacken gesichert. Der Microsoft Pluton Security-Prozessor ist standardmässig auf allen Copilot+ PCs aktiviert. Dazu haben wir eine Reihe neuer Funktionen, Updates und Standardeinstellungen für Windows 11 eingeführt, damit Nutzer*innen ihre Daten sicher verwalten können. Darüber hinaus wurden personalisierte Datenschutzkontrollen integriert, um wichtige Inhalte zu schützen. Weitere Informationen darüber, wie wir Windows sicherer machen, finden Sie hier.

Neue, leistungsstarke KI-Funktionen

Copilot+ PCs nutzen leistungsstarke Prozessoren und mehrere hochmoderne KI-Modelle, darunter mehrere der erstklassigen SLMs von Microsoft, um eine neue Reihe von Funktionen zu ermöglichen, die Sie lokal direkt auf dem Gerät ausführen können. Dadurch werden frühere Beschränkungen in Bezug auf Latenz, Kosten und sogar Datenschutz beseitigt, damit Sie produktiver, kreativer und effektiver kommunizieren können.

Neues Feature: Recall

Recall wird in Kürze über ein Windows-Update nach der Markteinführung bereitgestellt. Siehe aka.ms/copilotpluspcs

Wir haben uns vorgenommen, eines der häufigsten Probleme zu lösen, denen wir täglich begegnen – etwas zu finden, von dem wir wissen, dass wir es schon einmal auf unserem PC gesehen haben. Aktuell müssen wir uns daran erinnern, in welchem Dateiordner es gespeichert war, auf welcher Website es sich befand, oder durch Hunderte von E-Mails scrollen, um es zu finden.

Mit Recall können Sie jetzt auf alles zugreifen, was Sie auf Ihrem PC gesehen oder getan haben, und zwar so, als hätten Sie ein fotografisches Gedächtnis. Copilot+ PCs organisieren Informationen wie wir – basierend auf Beziehungen und Assoziationen, die für jede unserer individuellen Erfahrungen einzigartig sind. Dies hilft Ihnen, sich an Dinge zu erinnern, die Sie vielleicht vergessen haben, sodass Sie schnell und intuitiv finden können, wonach Sie suchen. Einfach, indem Sie die Hinweise verwenden, an die Sie sich erinnern. [7]

Sie können durch die Zeit scrollen, um die benötigten Inhalte in Ihrer Timeline in jeder Anwendung, Website, jedem Dokument oder mehr zu finden. Interagieren Sie intuitiv mit Screenshots mit «screenray», um den nächsten Schritt mit vorgeschlagenen Aktionen auf der Grundlage der Objekterkennung zu machen. Und kehren Sie dorthin zurück, wo Sie waren, sei es zu einer bestimmten E-Mail in Outlook oder zum richtigen Chat in Teams.

Recall nutzt Ihren persönlichen semantischen Index, der vollständig auf Ihrem Gerät erstellt und gespeichert wird. Ihre Screenshots gehören Ihnen; sie bleiben lokal auf Ihrem PC. Sie können einzelne Screenshots löschen, Zeitbereiche in den Einstellungen anpassen und löschen oder jederzeit direkt über das Symbol in der Taskleiste anhalten. Sie können auch Apps und Websites filtern, die nicht gespeichert werden sollen. Mit Ihren Privacy Einstellungen behalten Sie immer die Kontrolle

Cocreate mit KI-gestützter Bilderstellung und -bearbeitung, integriert in Windows

Seit der Einführung von Image Creator wurden fast 10 Milliarden Bilder generiert, die Menschen helfen, ihre Ideen einfach zum Leben zu erwecken, indem sie natürliche Sprache verwenden, um zu beschreiben, was sie erstellen möchten. Die heutigen Cloud-Angebote beschränken jedoch möglicherweise die Anzahl der Bilder, die Sie erstellen können, lassen Sie während der Bearbeitung des Kunstwerks warten oder wecken sogar Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Durch die Verwendung der Neural Processing Units (NPUs) und leistungsstarken lokalen kleinen Sprachmodellen bieten wir innovative neue Erfahrungen für Ihre bevorzugten kreativen Anwendungen wie Paint und Fotos.

Kombinieren Sie Ihre Pinselstriche mit Textaufforderungen, um mit Cocreator neue Bilder nahezu in Echtzeit zu generieren. So wie Sie Ihre Aufforderungen weiterentwickeln, passt sich auch das Kunstwerk an, sodass Sie Ihre Ideen leichter verfeinern, bearbeiten und verbessern können. Leistungsstarke diffusionsbasierte Algorithmen optimieren für die höchste Qualität der Ausgabe in minimalen Schritten, damit es sich anfühlt, als würden Sie zusammen mit KI arbeiten. Verwenden Sie den Kreativitätsschieberegler, um aus einer Reihe von Kunstwerken auszuwählen, die von eher wörtlich bis ausdrucksstark reichen. Sobald Sie Ihr Kunstwerk ausgewählt haben, können Sie es weiterbearbeiten, um Ihre Ideen auszudrücken, unabhängig von Ihren kreativen Fähigkeiten.

Bringen Sie Fotobearbeitung und Bilderstellung auf die nächste Stufe. Mit Restyle Image können Sie Ihre persönlichen Fotos mit einem neuen Stil gestalten, indem die Bildgenerierung und -bearbeitung in Fotos kombiniert wird. Verwenden Sie einen voreingestellten Stil wie Cyberpunk oder Claymation, um den Hintergrund, den Vordergrund oder das ganze Bild zu ändern und ein völlig neues Bild zu erstellen. Oder starten Sie Ihr nächstes kreatives Projekt und lassen Sie sich mit Image Creator in Fotos visuell inspirieren. Auf Copilot+ PCs können Sie kostenlos und schnell endlos viele Bilder erstellen, mit der Möglichkeit, diese nach Ihren Wünschen zu optimieren und Ihre Favoriten in Sammlungen zu speichern.

Innovative KI-Erlebnisse mit den Kreativ-Apps, die Sie lieben

Wir arbeiten mit einigen der weltweit grössten und beliebtesten Anwendungen zusammen, um die Leistungsfähigkeit der NPU zu nutzen, um neue innovative KI-Erlebnisse zu ermöglichen.

Adobe

Gemeinsam mit Adobe freuen wir uns, ankündigen zu können, dass die Flaggschiff-Apps von Adobe, darunter Photoshop, Lightroom und Express, ab sofort auf Copilot+ PCs verfügbar sind. Illustrator, Premiere Pro und mehr kommen diesen Sommer. Und wir arbeiten weiterhin zusammen, um die KI in diesen Apps für die NPU zu optimieren. Adobe Creative Cloud-Kunden profitieren von den vollen Leistungsvorteilen von Copilot+ PCs, um ihrer Kreativität schneller als je zuvor Ausdruck zu verleihen.

DaVinci Resolve Studio

Wenden Sie einfach visuelle Effekte auf Objekte und Personen an, indem Sie die NPU-beschleunigte Magic Mask in DaVinci Resolve Studio verwenden.

CapCut

Entfernen Sie den Hintergrund aus jedem Videoclip im Handumdrehen mit Auto Cutout, der auf der NPU in CapCut ausgeführt wird.

Cephable

Bleiben Sie in Ihrem Flow mit schnelleren, reaktionsschnelleren adaptiven Eingabesteuerungen wie Kopfbewegungen oder Gesichtsausdrücken über die neue NPU-basierte Kamerapipeline in Cephable.

LiquidText

Machen Sie schnellere und bessere Anmerkungen zu Dokumenten, indem Sie KI-Funktionen verwenden, die vollständig über NPU auf dem Gerät ausgeführt werden, damit die Daten in LiquidText privat bleiben.

djay Pro

Haben Sie Spass beim Analysieren und Remixen von Musiktiteln mit einer neuen, hochwertigeren Version von NeuralMix™, die exklusiv für NPU in Algoriddims djay Pro erhältlich ist.

Verbinden und kommunizieren Sie mühelos mit Live-Untertiteln

In einer zunehmend vernetzten und globalen Welt möchte Windows die Menschen näher zusammenbringen. Ganz gleich, ob Sie Ihren Lieblings-Podcast aus einem anderen Land abrufen, Ihre internationale Lieblingssportmannschaft ansehen oder sogar mit Freund*innen und Kolleg*innen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten – wir möchten mehr Inhalte für mehr Menschen zugänglich machen.

Live Captions verfügt jetzt über Live-Übersetzungen und verwandelt jedes Audio, das auf Ihrem PC abgespielt wird, in Echtzeit auf Ihrem Bildschirm in allen Ihren Apps konsistent in ein nahtloses, englischsprachiges Untertitelerlebnis. Sie können jedes Live- oder aufgezeichnete Audio in jeder App oder Videoplattform aus über 40 Sprachen sofort, automatisch und sogar offline in englische Untertitel übersetzen. Angetrieben von der NPU und verfügbar für alle Copilot+ PCs, können Sie jetzt sicher sein, dass Ihre Worte wie gewünscht verstanden werden.

Neue und verbesserte Windows Studio-Effekte

Mit den leicht zugänglichen Steuerelementen in den Schnelleinstellungen können Sie automatisch Ihr optimales Erscheinungsbild und Ihren besten Sound erzielen. Porträtlicht passt das Bild automatisch an, um die von Ihnen wahrgenommene Beleuchtung in einer dunklen Umgebung zu verbessern oder die Vordergrundpixel in einer schwach beleuchteten Umgebung aufzuhellen. Drei neue Kreativfilter (illustriert, animiert oder Aquarell) verleihen dem Bild eine künstlerische Note. Der Blickkontakt-Teleprompter hilft Ihnen, beim Lesen auf dem Bildschirm den Augenkontakt zu halten. Neue Verbesserungen bei der Sprachfokussierung und der Porträtunschärfe sorgen dafür, dass Sie immer im Fokus sind.

Copilot, Ihr täglicher KI-Begleiter

Jeder Copilot+ PC wird mit Ihrem persönlichen, leistungsstarken KI-Agenten geliefert, der mit der neuen Copilot-Taste nur einen einzigen Tastendruck entfernt ist.[8] Copilot bietet nun das volle Anwendungserlebnis, das sich Nutzer*innen gewünscht haben, in einem optimierten, einfachen, aber leistungsstarken und persönlichen Design. Copilot stellt Ihnen die fortschrittlichsten KI-Modelle zur Verfügung. Erhalten Sie in den kommenden Wochen Zugang zu den neuesten Modellen von unseren Partnern bei OpenAI, einschliesslich GPT-4o, damit Sie Konversationen führen können, die sich noch natürlicher anfühlen.

KI verantwortungsvoll entwickeln

Bei Microsoft haben wir uns unternehmensweit verpflichtet, ethische, sichere und geschützte KI zu entwickeln. Unsere verantwortungsvollen KI-Prinzipien haben die Entwicklung dieser neuen Erfahrungen geleitet, und alle KI-Funktionen sind auf unsere Standards abgestimmt. Erfahren Sie hier mehr.

Neue Copilot+ PCs von Microsoft Surface und unseren Partnern

Wir haben mit jedem der führenden OEMs – Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung – und natürlich Surface zusammengearbeitet, um spannende neue Copilot+ PCs auf den Markt zu bringen.

Surface spielt eine Schlüsselrolle im Windows-Ökosystem, da wir Software und Hardware gemeinsam entwickeln, um unseren Kunden und Fans innovative Designs und ansprechende Erfahrungen zu bieten. Wir stellen die allerersten Copilot+ PCs von Surface vor: Surface Pro und Surface Laptop.

Der neue Surface Laptop ist ein Kraftpaket in einem aktualisierten, modernen Laptop-Design mit hauchdünnen Rändern, einem brillanten Touchscreen-Display, einer KI-optimierten Kamera, Premium-Audio und jetzt mit einem haptischen Touchpad. Sie haben die Wahl zwischen einem 13,8-Zoll- und 15-Zoll-Display und vier atemberaubenden Farben. Profitieren Sie von bis zu 22 Stunden lokaler Videowiedergabe auf Surface Laptop 15 Zoll oder bis zu 20 Stunden auf Surface Laptop 13,8 Zoll, zusätzlich zu unglaublicher Leistung und brandneuen KI-Erfahrungen.

Das neue Surface Pro ist das flexibelste 2-in-1-Notebook, das mit mehr Geschwindigkeit und Akkulaufzeit neu konzipiert wurde, um völlig neue KI-Erlebnisse zu ermöglichen. Es führt ein neues, optionales OLED mit HDR-Display und eine Ultraweitwinkelkamera ein, die sich perfekt für Windows Studio-Effekte eignet. Die neue Surface Pro Flex-Tastatur ist die erste 2-in-1-Tastatur, die sowohl angeschlossen als auch abgenommen verwendet werden kann. Sie bietet verbesserte Stabilität mit nahtlos integrierter Aufbewahrung und Aufladung des Surface Slim Pen sowie einem leisen, haptischen Touchpad. Erfahren Sie hier mehr.

Neue Copilot+ PCs der grössten Marken:

Acer: Mit dem Swift 14 AI 2,5K-Touchscreen von Acer können Sie Ihre Vorstellungen mit grösserer Genauigkeit und farbgetreuer Darstellung zeichnen und bearbeiten. Starten und entdecken Sie KI-gestützte Funktionen wie Acer PurifiedVoice 2.0 und Purified View mit einem Druck auf die spezielle AcerSense-Taste.

ASUS: Das ASUS Vivobook S 15 ist ein leistungsstarkes Gerät, das mit seiner Snapdragon X Elite-Plattform und der integrierten Qualcomm-KI® KI-Erlebnisse zum Leben erweckt. Es verfügt über 40+ NPU TOPS, ein Kühlsystem mit zwei Lüftern und bis zu 1 TB Speicherplatz. Zu den KI-Erweiterungen der nächsten Generation gehören Windows Studio-Effekte v2 und die ASUS AiSense-Kamera mit Anwesenheitserkennungsfunktionen für adaptives Dimmen und Sperren. Es wurde für Portabilität entwickelt und verfügt über ein ultraschlankes und leichtes Ganzmetalldesign, einen Akku mit hoher Kapazität und ein erstklassiges Design mit einer Einzonen-RGB-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.

Dell: Dell bringt fünf neue Copilot+ PCs auf den Markt, darunter XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 und Latitude 5455, die eine Reihe von Optionen für Privatanwender*innen und Unternehmen bieten, die eine bahnbrechende Akkulaufzeit und einzigartige KI-Erlebnisse ermöglichen. Das XPS 13 wird von Snapdragon X Elite-Prozessoren angetrieben und verfügt über ein hochwertiges, futuristisches Design, während das Latitude 7455 über ein atemberaubendes QHD+-Display und Quad-Lautsprecher mit KI-Rauschunterdrückung verfügt. Das Inspiron 14 und das Inspiron 14 Plus sind mit einem Snapdragon X Plus 1 ausgestattet und bestehen aus leichtem, kohlenstoffarmem Aluminium und sind energieeffizient mit EPEAT Gold-Einstufung.

HP: HPs OmniBook X AI PC und HP EliteBook Ultra G1q AI PC mit Snapdragon X Elite bieten in einem schlanken Design fortschrittliche Leistung und Mobilität für ein personalisiertes Computererlebnis. Zu den Funktionen gehören eine lange Akkulaufzeit und KI-gestützte Produktivitätstools wie Echtzeit-Transkription und Besprechungszusammenfassungen. Eine 5-MP-Kamera mit automatischem Bildausschnitt und Augenfokus wird von Poly Studio’s kristallklarem Audio für verbesserte virtuelle Interaktionen unterstützt.

Lenovo: Lenovo bringt zwei KI-PCs auf den Markt: einen für Privatnutzer*innen, Yoga Slim 7x, und einen für den kommerziellen Bereich, das ThinkPad T14s Gen 6. Das Yoga Slim 7x bietet Effizienz für Kreative und verfügt über einen 14,5-Zoll-Touchscreen mit 3K Dolby Vision und optimierter Leistung für 3D-Rendering und Videobearbeitung. Das T14s Gen 6 bietet Erfahrungen auf Unternehmensebene und KI-Leistung für Ihre Arbeitsaufgaben, mit Funktionen wie einem Webcam-Sichtschutz, Wi-Fi 7-Konnektivität und bis zu 64 GB RAM.

Samsung: Samsungs neues Galaxy Book4 Edge ist ultradünn und leicht, mit einem 2x AMOLED-Display mit 3K-Auflösung und Wi-Fi 7-Konnektivität. Es verfügt über einen langlebigen Akku, der bis zu 22 Stunden Videowiedergabe bietet, was es perfekt für die Arbeit oder Unterhaltung unterwegs macht.

Erfahren Sie mehr über die neuen Copilot+ PCs und bestellen Sie noch heute auf Microsoft.com, bei den PC-Herstellern sowie bei unseren Retail Partnern.

Beginnen Sie noch heute mit Tests für den kommerziellen Einsatz

Copilot+ PCs bieten Unternehmen die leistungsfähigsten Windows 11-Geräte mit einzigartigen KI-Funktionen, um die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz zu optimieren. Als Windows-PC können Unternehmen einen Copilot+ PC mit denselben Tools und Prozessen bereitstellen und verwalten, die sie heute verwenden, einschliesslich IT-Kontrollen für neue Funktionen und App Assure-Support. Wir empfehlen IT-Administrator*innen, mit dem Testen und der Vorbereitung der Bereitstellung zu beginnen, um Ihren Mitarbeitenden den Zugang zu leistungsstarken KI-Funktionen auf diesen Hochleistungsgeräten zu ermöglichen. Mehr über unsere kommerziellen Funktionen können Sie hier lesen.

KI-Innovation im gesamten Windows-Ökosystem

Wie wir es immer mit Windows getan haben, haben wir eine Plattform geschaffen, auf der unsere Ökosystempartner aufbauen können.

Die ersten Copilot+ PCs werden sowohl mit dem Snapdragon® X Elite als auch mit dem Snapdragon® X Plus Prozessor auf den Markt kommen und bieten dank der speziellen Qualcomm Oryon™ CPU, die eine unübertroffene Leistung und Akkueffizienz ermöglicht, eine erstklassige Leistung pro Watt. Die Snapdragon X-Serie liefert 45 NPU TOPS All-in-One-System-on-a-Chip (SoC). Die integrierte Premium-GPU Qualcomm Adreno liefert atemberaubende Grafiken für immersives Entertainment. Wir freuen uns darauf, durch enge Partnerschaften mit Intel und AMD zu expandieren, beginnend mit Lunar Lake und Strix. Weitere neue Copilot+ PC-Erlebnisse werden wir zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. In Zukunft erwarten wir, dass Geräte mit diesen Prozessoren, gepaart mit leistungsstarken Grafikkarten wie NVIDIA GeForce RTX und AMD Radeon, die Copilot+ PC-Erlebnisse bieten, um ein noch breiteres Publikum wie fortgeschrittene Gamer*innen und Kreative zu erreichen.

Wir befinden uns an einem Wendepunkt, an dem der PC die KI-Innovation beschleunigen wird. Wir glauben, dass die umfassendsten KI-Erlebnisse nur möglich sein werden, wenn die Cloud und das Gerät zusammenarbeiten. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir den Rahmen für das nächste Jahrzehnt der Windows-Innovation.

Jetzt die Copilot+ PCs auf BRACK.CH entdecken: BRACK.CH | Copilot+ PCs

[1] Getestet im April 2024 mit einer Debug-Anwendung für Windows Studio Effects-Workloads im Vergleich von Vorabversionen von Copilot+ PC-Builds mit Snapdragon Elite X 12 Core und Windows 11-PCs mit Intel i7-Konfiguration der 12. Generation.

[2] Getestet im April 2024 mit Phi SLM-Workload mit 512-Token-Eingabeaufforderungsverarbeitung in einer Schleife mit Standardeinstellungen, die Vorabversionen von Copilot+ PC-Builds mit Snapdragon Elite X 12 Core- und Snapdragon X Plus 10-Core-Konfigurationen (QNN-Build) mit Windows 11-PCs mit NVIDIA 4080-GPU-Konfiguration (CUDA-Build) vergleichen.

[3] Getestet im Mai 2024 mit dem Cinebench 2024 Multi-Core-Benchmark im Vergleich von NG AI-PCs mit Snapdragon X Elite 12-Kern- und Snapdragon X Plus 10-Kern-Konfigurationen mit MacBook Air 15″ mit M3 8-Kern-CPU / 10-Kern-GPU-Konfiguration. Die Leistung variiert je nach Gerätekonfiguration und -nutzung erheblich.

[4] Die Akkulaufzeit variiert je nach Gerät, Einstellungen, Nutzung und anderen Faktoren. Siehe aka.ms/cpclaims

[5] Die Akkulaufzeit variiert je nach Gerätekonfiguration, Nutzung, Netzwerk- und Funktionskonfiguration, Signalstärke, Einstellungen und anderen Faktoren erheblich. Die Tests wurden im Mai 2024 unter Verwendung der Vorabversion von Windows ADK zur Bewertung der lokalen Videowiedergabe im Vollbildmodus unter Standardtestbedingungen durchgeführt, wobei das Gerät mit Wi-Fi verbunden und die Bildschirmhelligkeit auf 150 nits eingestellt war. Dabei wurden Copilot+ PCs mit Snapdragon X Elite 12-Core- und Snapdragon X Plus 10-Core-Konfigurationen unter Windows Version 26097.5003 (24H2) mit dem MacBook Air 15“ M3 8-Core-CPU/ 10-Core-GPU unter macOS 14.4 mit ähnlichen Gerätekonfigurationen und Testszenarien verglichen.

[6] Basierend auf einer Momentaufnahme der aggregierten Nutzungsdaten von Nicht-Gaming-Apps im April 2024 für iGPU-basierte Laptops und 2-in-1-Geräte mit Windows 10 und Windows 11 in den USA, Grossbritannien, CA, FR, AU, DE, JP.

[7] Recall ist für ausgewählte Sprachen optimiert (Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch). Es gelten inhaltsbasierte und Speicherbeschränkungen. Weitere Informationen dazu hier.

[8] Die Funktionen der Copilot-Tasten können variieren. Siehe aka.ms/keysupport.





