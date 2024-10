Worin besteht das Angebot Sparplan und worin liegt der Nutzen für Swissquote-Kundinnen und -Kunden?

Es handelt es sich um einen individuellen Sparplan, mit dem man Aktienbruchteile, ETFs, Kryptowährungen oder unsere thematischen Portfolios regelmässig kaufen kann. Auf diese Weise lässt sich längerfristig in eine breite Palette von Vermögenswerten investieren, ohne grosse Beträge aufzuwenden. So lässt sich auch das eigene Portfolio leichter diversifizieren. Kundinnen und Kunden können ihren Sparplan mit ein paar Klicks aufsetzten, indem sie den Betrag, den sie beispielsweise jede Woche oder jeden Monat in den Vermögenswert ihrer Wahl investieren wollen, festlegen. Diese Innovation wird der wachsenden Nachfrage an flexiblen und erschwinglichen Anlagemöglichkeiten gerecht, so dass im Laufe der Zeit unabhängig vom anfänglichen Anlagebetrag ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut werden kann. Beim Kauf von Aktien zum Beispiel richtet sich der Mindestanlagebetrag nicht mehr nach dem Preis einer ganzen Aktie, sondern ganz einfach nach den Mitteln, über die man verfügt. Dieses Angebot ist insofern einzigartig auf dem Markt, als es Fractional Trading mit sehr breit angelegten Multi-Asset-Anlagemöglichkeiten kombiniert.

Wie funktioniert Fractional Trading ganz konkret?

Rechtlich halten Kundinnen und Kunden, die Bruchteile einer Aktie besitzen, einen Treuhandanteil, während Swissquote die Aktie in ihrem Namen hält. Wenn der gehaltene Betrag der Kundin bzw. des Kunden dem Gegenwert einer ganzen Aktie entspricht, dann wandeln wir den Treuhandanteil automatisch in eine normale Aktie um. Das Ganze erfolgt auf ein und demselben Konto und vollständig automatisiert ab. Wir sind die einzige Bank, die einen solchen Service anbietet. Betrachten wir ein konkretes Beispiel: Sie können vorgeben, in regelmässigen Abständen Bruchteile einer Lindt-A-Aktie zu kaufen – die derzeit mehr als 100’000 Franken wert ist –, bis Ihnen schliesslich die Aktie gehört. Ausserdem haben wir die Transaktionskosten für das Fractional Trading so weit wie möglich reduziert, um die Anlage kleiner Beträge auf regelmässiger Basis zu fördern. Die Kosten beginnen bei drei Franken pro Transaktion für alle Schweizer, amerikanischen, deutschen und britischen Aktien sowie für die wichtigsten ETFs. Das ist ein sehr günstiger Tarif.

Arjeta Haskaj

Head Product Strategy

Swissquote Bank

