McDonald’s fasst seine Preisangebote neu unter dem Namen McDeals zusammen – mit den McDeals Menus für maximal 9.50 Franken und noch mehr McDeals Snacks à 2 Stück für 5 Franken.
Menü für 9.50 Franken
Das neue McDeals Menu (bisher bekannt als Big Bang) bietet eine komplette Mahlzeit mit Burger, Beilage und Getränk für höchstens 9.50 Franken. Ob Rindfleisch-, Poulet-, Fisch- oder Vegi-Burger – alle Menüs werden mit Zutaten von langjährigen Schweizer Partnern wie Bell, Fortisa und Eisberg zubereitet.
McDeals Snacks
Zwei Lieblingssnacks nach Wahl gibt’s neu für 5 Franken. Zur Auswahl stehen neun Produkte – von Cheeseburger über Chicken McNuggets bis zum Sundae oder Donut.
Preis wie vor 20 Jahren
Laut dem PAX Familienbarometer müssen Familien oft bei Restaurantbesuchen sparen. McDonald’s setzt auch hier ein Zeichen: Das Happy Meal kostet 6.90 Franken – wie vor 20 Jahren.
Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.