Ob Krankenkasse, Miete oder Essen – das Leben in der Schweiz wird teurer. Laut Studien wie das UBS Sorgenbarometer sind steigende Alltagskosten eine der grössten Sorgen der Bevölkerung. McDonald’s reagiert darauf mit McDeals: mehr Genuss für weniger Geld.

McDonald’s fasst seine Preisangebote neu unter dem Namen McDeals zusammen – mit den McDeals Menus für maximal 9.50 Franken und noch mehr McDeals Snacks à 2 Stück für 5 Franken.

«Ich bin stolz darauf, wie sich unsere Lizenzpartner mit ihren Teams dafür einsetzen, dass McDonald’s ein Ort ist, an dem unsere Gäste das Essen erhalten, das sie lieben – zu einem Preis, der in ihr Leben passt», sagt Kat Howcroft, Marketingchefin von McDonald’s Schweiz

Menü für 9.50 Franken

Das neue McDeals Menu (bisher bekannt als Big Bang) bietet eine komplette Mahlzeit mit Burger, Beilage und Getränk für höchstens 9.50 Franken. Ob Rindfleisch-, Poulet-, Fisch- oder Vegi-Burger – alle Menüs werden mit Zutaten von langjährigen Schweizer Partnern wie Bell, Fortisa und Eisberg zubereitet.

McDeals Snacks

Zwei Lieblingssnacks nach Wahl gibt’s neu für 5 Franken. Zur Auswahl stehen neun Produkte – von Cheeseburger über Chicken McNuggets bis zum Sundae oder Donut.

Preis wie vor 20 Jahren

Laut dem PAX Familienbarometer müssen Familien oft bei Restaurantbesuchen sparen. McDonald’s setzt auch hier ein Zeichen: Das Happy Meal kostet 6.90 Franken – wie vor 20 Jahren.

Mehr Mac fürs Geld Jetzt mehr erfahren für McDeals

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.