Champions League im Januar – das ist möglich dank des neuen Modus! Zwei Runden der Ligaphase werden diesen Monat gespielt. Am letzten Spieltag (29. Januar) tragen gar alle 36 Teams ihre Partien gleichzeitig aus – 18 Entscheidungen an einem Abend. Matchday Madness bei blue Sport! Denn nur das «Home of Football» in der Schweiz zeigt alle Spiele der Königsklasse live. So viele Parallelspiele der Champions League gab es noch nie.

Doch auch schon am vorletzten Spieltag diese Woche werden die finalen Weichen gestellt. Es warten zahlreiche Knüller auf die Fussballfans. YB trifft auswärts auf den Traditionsklub Celtic Glasgow – und mit PSG gegen Manchester City steht am Mittwoch, 22. Januar, ein vorgezogenes Finale an. Auch wenn die beiden Klubs aktuell in einer tiefen Misere stecken und noch um den Einzug in die nächste Phase der Königsklasse zittern müssen.

«Man City steckt in der grössten Krise und PSG macht sich lächerlich»

«Wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte, wen ich als aktuellen Topfavoriten in der Champions League sehe, hätte ich zuerst Manchester City erwähnt. Und auch PSG wäre als Name ziemlich bald gefallen», erklärt Marcel Reif, blue Sport Fussballexperte. «Jetzt zwei Runden vor Schluss der Ligaphase steht mit dem Spiel bereits ein Finale an: Wer es verliert, hat ein riesiges Problem. Es ist dramatisch, wir reden hier nicht von einer möglichst guten Klassierung, sondern vom tatsächlichen Weiterkommen oder Ausscheiden.»

Pep Guardiola und Manchester City in der Krise Foto: KEYSTONE

Marcel Reif spricht die Krise bei Manchester City an, eine solche haben die Citizens unter Guardiola noch nie erlebt. «Wenn etwas neu ist, macht man auch mal Fehler. Guardiola ist verzweifelt, das sieht man ihm an.»

Doch auch bei den Franzosen ist die Situation schwierig: «PSG ist in der aktuellen Verfassung tragisch und macht sich lächerlich», so Reifs hartes Fazit.

Eine wunderbare Geschichte für Fussballromantiker

Kann man Erfolg also doch nicht kaufen? Marcel Reif: «Wir haben hier zwei Klubs mit unfassbaren Möglichkeiten – denn mit Geld kann man ja alles lösen… Oder etwa doch nicht? Gleichzeitig schwingen mit Brest und Lille zwei französische Provinzvereine oben auf und glänzen regelmässig. Eine schöne Geschichte für alle Fussballromantiker.»

Die blue Sport Crew im Studio: Roman Kilchsperger, Valentina Maceri, Mladen Petric und Marcel Reif Foto: blue Sport

Auch weitere Topklubs spielen um wertvolle Punkte: Benfica trifft auf Barcelona, Atlético Madrid auf Leverkusen und Monaco auf Aston Villa. Wer bringt sich in die beste Position vor der allesentscheidenden letzten Runde?

