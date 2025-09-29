Foto: KEYSTONE

Lidl Schweiz senkt Preise bei Alltagsprodukten dauerhaft und investiert dafür Millionen. Von Früchten und Gemüse über Brot und Getränke bis hin zu Schokolade: Kundinnen und Kunden profitieren von historischen Tiefpreisen.

In den vergangenen vier Wochen hat Lidl Schweiz die Preise von über 250 Alltagsartikeln dauerhaft gesenkt und damit eine spürbare Entlastung für die Haushaltbudgets in der Schweiz geschaffen.

Ein erstes starkes Signal war der historische Preis für Bananen: Mit nur CHF 1.19 pro Kilo erreichte Lidl den tiefsten Preis seit seinem Markteintritt. Darauf folgt eine ganze Serie von Preissenkungen – und zwar bei den meistverkauften Artikeln. So kosten Buttercroissants neu noch CHF 0.59, ein Baguette (250g) CHF 0.99 und gekühlte Kaffeegetränke CHF 0.75. Auch Energy-Drink-Fans profitieren: Der beliebte Kong Strong ist neu für CHF 0.39 pro Dose erhältlich und ist damit so günstig wie noch nie.

Als erster grosser Detailhändler senkt Lidl Schweiz zudem die Preise bei Schokolade um bis zu 25%. Auch Softdrinks von Freeway wurden günstiger und kosten neu CHF 0.49 pro 1.5-Liter-Flasche. Mit dieser breit angelegten Preisoffensive setzt Lidl dort an, wo es wirklich spürbar ist: bei den Lieblingsprodukten der Lidl Kundschaft.

Ausgewählte Preissenkungen im Überblick:

Produkt Preis alt Preis neu Differenz Bananen 1kg 1.29 CHF 1.19 CHF - 7% Nektarinen 1kg 3.49 CHF 2.99 CHF - 14% Gurken 1kg 1.59 CHF 1.39 CHF - 12% Peperoni 1kg 3.79 CHF 2.99 CHF - 21% Baguette 250g 1.37 CHF 0.99 CHF - 27% Buttercroissant 0.69 CHF 0.59 CHF - 14% Latte Macchiato 250ml 0.88 CHF 0.74 CHF - 15% Latte Macchiato light laktosefrei 250ml 0.88 CHF 0.74 CHF - 15% Espresso Macchiato 250ml 0.88 CHF 0.74 CHF - 15% Cappuccino 250ml 0.88 CHF 0.74 CHF - 15% Energy Drink classic 250ml 0.55 CHF 0.39 CHF - 18% Energy Drink light 250ml 0.55 CHF 0.39 CHF - 18% Energy Drink Kokos-Blaubeere 250ml 0.55 CHF 0.39 CHF - 18% Blütenhonig 500g 3.29 CHF 2.99 CHF - 9% Waldhonig 500g 3.29 CHF 2.99 CHF - 9% Alpen-Vollmilch-Schokolade 100g 0.95 CHF 0.75 CHF - 21% Zartbitterschokolade 100g 1.19 CHF 0.89 CHF - 25% Weisse Schokolade 100g 1.19 CHF 0.89 CHF - 25% Alpen-Vollmilch-Schokolade mit Haselnüssen 100g 0.95 CHF 0.79 CHF - 16% Alpen-Vollmilch-Schokolade mit Traube/Nuss 100g 1.19 CHF 0.99 CHF - 16% Crusti Choc 1.19 CHF 0.99 CHF - 16% Softdrink Orange 1,5l 0.59 CHF 0.49 CHF - 16% Softdrink Orange Zero 1,5l 0.59 CHF 0.49 CHF - 16% Softdrink Cola 1,5l 0.59 CHF 0.49 CHF - 16% Softdrink Cola Zero 1,5l 0.59 CHF 0.49 CHF - 16% Softdrink Lemon 1,5l 0.59 CHF 0.49 CHF - 16% Softdrink Lemon Zero 1,5l 0.59 CHF 0.49 CHF - 16% Mozzarella classic 125g 0.95 CHF 0.79 CHF - 16% Mozzarella light 125g 0.95 CHF 0.79 CHF - 16% Mini Mozzarella classic 245g 1.55 CHF 1.29 CHF - 16% Mini Mozzarella light 245g 1.55 CHF 1.29 CHF - 16%

Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz: «Die Preissenkungen sind ein Dankeschön an unsere treuen Kundinnen und Kunden. Wir investieren Millionen in tiefe Preise, gehen als Vorreiter voran und setzen neue Massstäbe im Markt».

