Als Raphael Marchon die Diagnose Leukämie erhielt, zog es ihm den Boden unter den Füssen weg. Dreieinhalb Jahre später startete er am SWISSMAN Xtreme Triathlon. Eine unglaubliche Geschichte? Ja, aber nur fast.

1/3 Raphael Marchon mitten im Leben.

Als Triathlet beisst man durch – auch dann, wenn alles gegen einen spricht. 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen. Jede und jeder versteht, wenn man nach Stunden der Qual irgendwo auf der Strecke erschöpft aufgibt. Für Raphael Marchon war das nie eine Option.

Vor dreieinhalb Jahren bemerkte er in den Skiferien, dass mit seinem Körper etwas nicht stimmte. Selbst kleinste Anstrengungen machten dem ambitionierten Hobbysportler zu schaffen und er konsultierte seinen Hausarzt. Untersuchungen des Unispital Basel brachten die brutale Wahrheit ans Licht: myelodysplastisches Syndrom (MDS) – eine Vorform der akuten myeloischen Leukämie (AML). Ein Überleben war nur mit einer Blutstammzellspende möglich.

Nach dem ersten Schock regelte er mit seiner Frau alles für den Fall, dass er die Krankheit nicht überleben würde. Aber Aufgeben war für Raphael auch hier keine Option. Er setzte alles daran, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Und hatte Glück. Ein passender Blutstammzellspender wurde gefunden. Seit der Transplantation ist die Krankheit nicht mehr nachweisbar.

Dreieinhalb Jahre nach der Diagnose steht Raphael am Start des SWISSMAN. Nach 15 Stunden und 55 Minuten erreicht er die Kleine Scheidegg. Für ihn ist es mehr als ein Wettkampf – es ist der sichtbarste Moment seiner Rückkehr ins Leben.

Ihre Unterstützung schenkt Hoffnung Noch immer wird für jede vierte von einer schweren Blutkrankheit betroffenen Person keine passende Spenderin, kein passender Spender gefunden. Als Gönnerin oder Gönner der Blutspende SRK Schweiz unterstützen Sie den Ausbau des Schweizer Blutstammzellspendenregisters. Sollten Sie in Ihrem laufenden Gönnerjahr selbst auf eine Blutstammzellspende angewiesen sein, kann Sie die Blutspende SRK Schweiz mit einer Soforthilfe in der Höhe von 10 000 Franken unterstützen. Dies gilt für alle Personen, für die Sie eine Gönnerschaft abschliessen. Noch immer wird für jede vierte von einer schweren Blutkrankheit betroffenen Person keine passende Spenderin, kein passender Spender gefunden. Als Gönnerin oder Gönner der Blutspende SRK Schweiz unterstützen Sie den Ausbau des Schweizer Blutstammzellspendenregisters. Sollten Sie in Ihrem laufenden Gönnerjahr selbst auf eine Blutstammzellspende angewiesen sein, kann Sie die Blutspende SRK Schweiz mit einer Soforthilfe in der Höhe von 10 000 Franken unterstützen. Dies gilt für alle Personen, für die Sie eine Gönnerschaft abschliessen. Jetzt Gönnerin oder Gönner werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.