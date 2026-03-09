Letzte Plätze sichern: Aktive & gesunde Frühlingsferien für Kids

100 MS Sports Camps starten Ende März in der ganzen Schweiz. Kinder und Jugendliche erleben aktive, lehrreiche und spassige Frühlingsferien – mit viel Bewegung, neuen Freundschaften und ganzheitlicher Gesundheitsförderung. Gleichzeitig werden Eltern im Alltag entlastet.

Frühlingscamps 2026 – Jetzt Platz im Lieblingscamp sichern

Bewegung, Spass und neue Freundschaften – genau das erwartet Kinder und Jugendliche (mit den Jahrgängen 2011 – 2020) in den Frühlingsferien bei MS Sports. In den vier- resp. fünftägigen Camps erleben die Teilnehmenden eine unvergessliche Woche voller Sport, Action und Teamgeist. Die Tagescamps finden jeweils von 9:30 bis 16:00 Uhr statt und bieten die perfekte Ferienbeschäftigung für aktive Kids. Ob im Fussball, Reiten, Tanzen, Racketsport, Biken, Polysport, Outdoor oder auch Gaming & Sport – bei MS Sports steht die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.

Gemeinsam für gesunde Kinder

Wir setzen uns mit Herzblut für die Förderung des Jugendsports ein und werden dabei von starken Partnern unterstützt. So engagiert sich beispielsweise elmex® für gesunde Zähne bei jungen Sportlerinnen und Sportlern: «Sport und Zahnpflege sind das perfekte Team, da beide auf Prävention setzen und die Basis für ein fittes Leben bilden. So erreichen wir junge Menschen direkt, um ihnen die Bedeutung der Zahngesundheit für das allgemeine Wohlbefinden spielerisch näherzubringen», sagt Claire Jelsch der GABA Schweiz AG. Dank der wertvollen Unterstützung unserer Sponsoren können wir hohe Qualitätsstandards bieten und die Campbeiträge bewusst familienfreundlich gestalten.

Rundum-Betreuung – auch mit Übernachtung

Unsere qualifizierten und engagierten Trainerinnen und Trainer begleiten die Kinder kompetent durch die Woche. So sind die Kids bestens betreut und die Eltern können sich entspannt ihrem Alltag widmen. Nebst den beliebten Tagescamps bietet MS Sports ausgewählte Camps mit Übernachtung und 24h-Betreuung an. Sportlergerechtes Mittagessen sowie abwechslungsreiche Programme sorgen für Energie und Begeisterung von morgens bis abends. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche mit den Jahrgängen 2011-2018.

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.