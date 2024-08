MS Sports organisiert in den Herbstferien 112 Camps zu einem unschlagbaren Preis und garantiert Spass und Bewegung für die Kids sowie Erholung für die Eltern. Es hat noch wenige freie Plätze – sichere dir jetzt einen davon!

Letzte freie Plätze in begehrten MS Sports Herbstcamps für Kids

Action und Spass in den Herbstcamps



MS Sports organisiert auch in den Herbstferien wieder 112 Sportcamps in der ganzen Schweiz. Diese vielfältigen Camps decken viele verschiedene Sportarten ab: Fussball, Reiten, Tanzen, Racket, Schach, Biken, Polysport, Outdoor und Gaming. Das tägliche Programm dauert von 9.30 bis 16 Uhr und beinhaltet vier Stunden Sport mit einem topmotivierten Trainerteam, frisch gekochtem Essen, Autogrammstunden mit Sportstars, Geschenken, Lagerolympiaden, Turnieren und vielem mehr. Die Camps bieten Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2009-2018) die Gelegenheit, ihre sportlichen Fähigkeiten in einem motivierenden Umfeld zu verbessern, neue Freundschaften zu knüpfen und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln. Unabhängig davon, ob ein Kind ein Sportneuling oder ein Talent ist, werden alle Teilnehmenden entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert.

1/10 Sichere dir jetzt einen Platz unter www.mssports.ch.

Ein Blick hinter die Kulissen mit Gründer Mario Sager

2007 führte Mario Sager, dessen Initialen namensgebend für die Firma MS Sports waren, das erste Fussballcamp mit 144 Kindern durch. In den vergangenen 17 Jahren wuchs das Angebot auf 10 Sportarten, 267 Standorte und 418 Camps für 20'000 Kinder jährlich. Rückblickend zeigt sich CEO Mario Sager besonders stolz auf das breite Campangebot und die starke Gemeinschaft, die das Unternehmen ausmacht. «Mit 40 Festangestellten und über 800 Trainerinnen und Trainern haben wir ein beeindruckendes Team aufgebaut», sagt Mario Sager. Er führt aus: «Trotz wachsender Teilnehmerzahlen und jährlichen Rekorden gelingt es uns, die hohe Qualität beizubehalten. Das verdanken wir einer langjährigen Aufbauarbeit von qualifizierten Trainerteams und wertvollen Sponsoren.»

Weitere spannende Events im Herbst

Nebst den Herbstcamps organisiert MS Sports auch ausserhalb der Schulferien viele spannende Events. So startet bald die Swiss Ice Hockey School Trophy. Dieses nationale Eishockey-Schülerturnier ermöglicht Schülerinnen und Schülern von der 1. bis 6. Klasse, die Grundlagen des Eishockeys spielerisch zu erlernen und erste Erfahrungen auf dem Eis zu sammeln. Nutze jetzt diese Chance und melde deine Klasse an (Infos & Anmeldung: www.mssports.ch ).

Allen Familien, die nach einem tollen Ferienangebot für ihre Kinder suchen, schenkt MS Sports exklusiv CHF 15.- Rabatt auf ein Camp ihrer Wahl (Gutscheincode blick muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.10.2024). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten.





