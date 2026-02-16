Let the Sunshine In: Kult-Musical Hair erobert St. Gallen

Blumen im Haar, Protest auf der Strasse und Songs, die bis heute Gänsehaut machen: Mit dem legendären Rock-Musical „Hair“ bringt das Theater St. Gallen einen der Musicalklassiker zurück ins Rampenlicht. Premiere ist am 28. Februar 2026.

1967 feierte «Hair» in New York Premiere. Spätestens Miloš Formans Kinohit von 1979 machte das „American Tribal Love-Rock Musical“ weltweit berühmt. Songs wie Aquarius, Let the Sunshine In, I Got Life oder Hair wurden zu Hymnen einer Generation, die an Frieden, Freiheit und den grossen gesellschaftlichen Aufbruch glaubte.

Die Geschichte führt mitten hinein in das Amerika der 1960er Jahre. Der junge Claude Bukowski kommt mit einem Einberufungsbefehl für den Vietnamkrieg in der Tasche nach New York. Im Central Park trifft er auf eine Gruppe junger Aussteigerinnen und Aussteiger – den Hippie-Tribe um George Berger und Sheila Franklin. Ihre langen Haare sind Symbol für Rebellion, ihre Lebenslust ein radikaler Gegenentwurf zur bürgerlichen Ordnung. Zwischen freier Liebe, Drogenrausch und Spiritualität feiern sie das Leben – und verweigern sich dem Krieg.

Claude schliesst sich der Gruppe an, verliebt sich in Sheila und gerät in eine explosive Dreiecksbeziehung mit Berger. Doch während andere ihre Einberufungsbefehle verbrennen, beginnt Claude zu zweifeln. Der Druck der Eltern, das Pflichtgefühl gegenüber dem Staat und die Angst vor den Konsequenzen lassen ihn in eine tiefe Sinnkrise stürzen.

Auf die Bühne des Theater St.Gallen kommt der Kultstoff in der Regie von Krystian Lada. 2023 wurde seine Inszenierung der Oper «Lilli Elbe»– der ersten Oper über eine Person mit Transitionserfahrung – mit dem renommierten «oper!»-Award für die beste Uraufführung ausgezeichnet.

In seiner Hair-Version rückt Lada die drei Hauptfiguren Claude, Berger und Sheila ins Zentrum und macht ihre inneren Konflikte sichtbar. Seine Inszenierung ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit grossen Fragen: Wie viel ist man bereit, für das Vaterland zu opfern? Und ist der Rückzug in eigene Utopien eine Lösung in einer Welt voller Krisen?

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.