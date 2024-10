Mit der steigenden Zahl an Elektrofahrzeugen in der Schweiz wird die Ladeinfrastruktur zum Schlüssel für den Erfolg der Mobilitätswende.

Strom-Offensive: Seit 2020 wurden bereits über 140 Coop-Standorte mit Ladestationen ausgestattet. Foto: Daniel Hager Photography & Film

Energie 360° und Coop reagieren darauf und planen, bis 2026 an 200 Standorten Ladestationen zu installieren, sodass Elektrofahrzeuge im Alltag noch einfacher genutzt werden können.

Bis September 2023 waren in der Schweiz 237000 Elektrofahrzeuge registriert. Eine Studie des Bundesamts für Energie (BFE) prognostiziert bis 2034 einen Anstieg auf 2,8 Millionen. Dieser Zuwachs erfordert einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur, da die Attraktivität von Elektrofahrzeugen stark von einer einfachen und benutzerfreundlichen Ladeerfahrung abhängt.

Nachhaltige Mobilitätslösungen wie jene von Energie 360° sind deshalb gefragter denn je. Gemeinsam mit Partnern wie Coop wird die Ladeinfrastruktur in der ganzen Schweiz kontinuierlich ausgebaut. Laut Mark Schweizer, Leiter Energiemanagement bei Coop, wird die Partnerschaft mit Energie 360° gezielt erweitert, um das Ladenetz zu verdichten und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. Seit 2020 wurden bereits über 140 Coop-Standorte mit mehr als 250 Ladepunkten ausgestattet. Bis 2026 sollen über 200 Standorte mit Ladestationen verfügbar sein, darunter mehr als 150 Schnellladestationen mit einer Leistung von 50 bis 200 kW.

Geplant sind auch mehr als 150 Schnellladestationen mit 50 bis 200 kW Leistung. Foto: Jonathan Labusch

Neue Schnellladestationen stärken das Ladenetz

Neue Schnellladestationen gibt es bereits beim Coop in Bachenbülach, Feuerthalen, Kaiseraugst oder Neuchâtel sowie dem Grüzemarkt in Winterthur, Gallusmarkt in St. Gallen, und dem Jura Center in Bassecourt. Damit verbessert sich die Ladeinfrastruktur in der Schweiz stetig.

Die geplanten Schnellladestationen bieten Leistungen von 50 bis 200 kW, wobei der Strom vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt. Der Preis liegt bei 55 Rappen pro Kilowattstunde an den Schnellladestationen und 29 Rappen an den 22-kW-AC-Ladestationen. Bezahlen ist einfach via Ladekarte, App, Kreditkarte oder Twint möglich. Je nach Fahrzeugtyp ist der Akku in 30 bis 60 Minuten voll. Alle Ladestationen sind im Netzwerk von Swisscharge integriert, das über 400000 Ladepunkte in ganz Europa umfasst.

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist entscheidend für den Erfolg der Elektromobilität. Eine Studie des «Swiss Mobility Monitor 2023» der Universität Luzern zeigt, dass die Ladeinfrastruktur für viele Autofahrer wichtiger ist als der Preis oder die Reichweite des Fahrzeugs. Durch die Verdichtung des Ladenetzes, wie sie von Energie 360° und Coop vorangetrieben wird, wird der Umstieg auf Elektromobilität wesentlich erleichtert und gefördert.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.