Weltbekannt für seine Snowparks bietet LAAX jedoch weit mehr als Action. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf vielfältige Familienerlebnisse gelegt. Gross und Klein erwarten unzählige Möglichkeiten für ein unvergessliches Bergabenteuer in atemberaubender Natur.

Winterferien in LAAX: Action, Natur und Spass für die ganze Familie

Winterferien in LAAX: Action, Natur und Spass für die ganze Familie

LAAX ist ein Zufluchtsort für alle, die sich danach sehnen, dem Alltag zu entfliehen und Abenteuer zu erleben. Bekannt für seine erstklassigen Snowparks und die grösste Halfpipe der Welt bietet LAAX jedoch weit mehr als Action. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf vielfältige Familienerlebnisse gelegt. Gross und Klein erwarten unzählige Möglichkeiten für ein Bergabenteuer in atemberaubender Natur, welches noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Spass für Gross und Klein.

Das rocksresort in LAAX bietet Familien ein gemütliches Zuhause auf Zeit. Es liegt direkt an der Talstation LAAX, eingebettet in die einmalige Bündner Bergwelt. Gäste schätzen die Kombination von voll ausgestatteten Appartements mit erstklassigem 4-Sterne-Hotel-Service des benachbarten signinahotels. Wie ein kleines Dorf im Dorf beherbergt das Resort diverse Shops, Bars, Restaurants, Cafés und mit der Freestyle Academy eine einzigartige Schlechtwetteralternative für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

1/5

Die Magie der Natur erleben im Ami Sabi Winterwunderland

Für die kleinsten Gäste gibt es mitten im rocksresort nebst einer Übungspiste mit Zauberteppich ein besonderes Highlight: das Ami Sabi Winterwunderland der LAAX School. Die Geschichten und Lieder rund um den Zauberer Ami Sabi wurden eigens für LAAX vom Bündner Liedermacher und Schriftsteller Linard Bardill geschrieben. Mit Ami Sabi lernen Kinder nicht nur den Schnee

Nachtschlittelspass mit herzhaftem Fondue

Nach einem ereignisvollen Tag im Schnee ist es jedoch noch nicht Zeit fürs Bett: Nach Einbruch der Dunkelheit geht es in Foppa oberhalb von Flims auf einer eigens fürs Nachtschlitteln präparierten, beleuchteten Piste rasant den Berg hinunter. Zur Stärkung zwischen dem Schlittelspass wartet in der Alphütte Foppa ein leckeres Käsefondue.

Das rocksresort in LAAX: Perfekt für Familien Das rocksresort liegt direkt an der Talstation LAAX, eingebettet in die atemberaubende Bündner Bergwelt. Die voll ausgestatteten Appartements werden durch erstklassigen 4-Sterne-Hotel-Service des benachbarten signinahotels ergänzt. Die unmittelbare Nähe zum Skigebiet, der Skischule, verschiedenen Restaurants und Shops garantiert einen entspannten Aufenthalt für Familien. Das rocksresort liegt direkt an der Talstation LAAX, eingebettet in die atemberaubende Bündner Bergwelt. Die voll ausgestatteten Appartements werden durch erstklassigen 4-Sterne-Hotel-Service des benachbarten signinahotels ergänzt. Die unmittelbare Nähe zum Skigebiet, der Skischule, verschiedenen Restaurants und Shops garantiert einen entspannten Aufenthalt für Familien. Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt mit Ihrer Familie!

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.