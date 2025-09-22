Auch dieses Jahr bringt der Zauberpark vom 19. November bis 7. Dezember 2025 Live-Musik, faszinierende Lichtkunst und packende Geschichten in den Flughafenpark. Ein Ort zum Staunen, Lauschen und Verweilen – direkt am Flughafen Zürich.

Ein Abend voller Musik

Wenn die Kälte Einzug hält und es wieder früher dunkel wird, entsteht im Flughafenpark die stimmungsvolle, klingende Welt des Zauberparks. Jeden Abend treten hier Musikerinnen und Musiker auf der Konzertbühne auf – bekannte Stimmen ebenso wie neue Entdeckungen. Das Programm ist vielfältig und reicht von eingängigen Melodien von Bligg, Culcha Candela und Lo & Leduc bis hin zu ruhigeren Klängen von Grammy Gewinnerin Corinne Bailey Rae oder SRF Best Talent Linda Elys. Kalt wird es um die Bühne unter freiem Himmel selten – egal ob durch das Mittanzen oder die wärmenden Klänge.

Lichtkunst, die verbindet

Der Zauberpark ist mehr als ein Konzertort. Durch den Flughafenpark führt ein Weg durch eine Welt aus leuchtenden Lichtkunstinstallationen, die zum Staunen und Mitmachen animieren. Mal gross und imposant wie das sechs Meter hohe «House of Cards» bestehend aus 128 leuchtenden Spielkarten. Mal schlicht und tiefgründig wie «Echoes of Light» das Bäume mit leuchtenden Ringen und mystischen Klängen selbst zu Musikern werden lässt. Mal bunt und interaktiv wie «Quantum Jungle», das erst durch das Wackeln und Berühren der Metallfedern zum Leben erweckt wird.

Für kleine und grosse Entdeckerinnen

Schon um 18:00 Uhr beginnt das Programm für die Kinder – mit Geschichten, Liedern und Humor, die für gespitzte Ohren und staunende Gesichter sorgen. Mit von der Partie sind unter anderen Andrew Bond, Tante Carmen, die Schwiizergoofe mit ihrem Workshop oder erstmals auch die ChinderHelde.

Genuss unter freiem Himmel

Wer länger bleibt findet im Genussdorf heisse Getränke, feines Essen und gute Gesellschaft. Es duftet nach Raclette, Glühwein und süssen Churros, man trifft sich an Stehtischen oder zieht mit einem Glühwein weiter durch die Lichtkunst.

Jetzt verzaubern lassen – alle Infos & Tickets zum Zauberpark hier

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.